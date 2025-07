El inesperado paso de Isa Pantoja tras su difícil postparto

Han pasado apenas unas semanas desde que Isa Pantoja y Asraf Beno se convirtieran en padres de su primer hijo en común, el pequeño Cairo. Un nacimiento que, aunque ha traído alegría, también ha supuesto un importante cambio emocional y vital para ambos, especialmente para Isa, quien no ha dudado en compartir con sus seguidores los altibajos que ha atravesado durante este delicado postparto. Ahora, en plena recuperación emocional, la pareja ha tomado una decisión que marca un antes y un después: viajar a Marruecos para presentar al bebé a la familia paterna y conectar con sus raíces.

El anuncio del viaje ha llegado de forma inesperada a través de una historia de Instagram, donde Isa ha publicadouna imagen rodeada de bolsas, acompañada de un mensaje ilusionado: «No os lo había dicho y me hace muchísima ilusión». Lejos de tratarse de una simple escapada, este viaje tiene un peso emocional y simbólico muy importante para ambos. Para Asraf, representa el deseo de que su hijo conozca desde pequeño la cultura y tradiciones de su familia marroquí. Para Isa, es una forma de empezar de nuevo, de alejarse del ruido mediático y buscar equilibrio en un entorno que, aunque nuevo, también le resulta cercano gracias a su vínculo con Asraf.

Stories de Instagram de Isa Pantoja. (Foto: RRSS)

Desde el nacimiento de Cairo el pasado 22 de junio, la vida de la hija menor de Isabel Pantoja ha dado un giro de 180 grados. A pesar de la felicidad por la llegada de su segundo hijo -recordemos que ya fue madre a los 17 años de Alberto, fruto de su relación con Alberto Isla-, Isa no ha ocultado el difícil proceso emocional que ha vivido estas semanas. En sus propias palabras, ha sido «una montaña rusa» marcada por momentos de tristeza, ansiedad, agotamiento físico y miedo. «Este es mi cuerpo 18 días después del parto, intentando reconocerme (…) Pensaba que no tendría bajones, pero me ha vuelto todo. Me preparé mucho para el embarazo, pero nadie me habló del posparto», explicó recientemente.

Uno de los aspectos más valorados por sus seguidores ha sido su honestidad. A diferencia de muchas figuras públicas que muestran la maternidad como una etapa idílica, Isa ha optado por mostrar también el lado más crudo y humano del postparto. Confesó sentirse sola, sobrepasada, y con dificultades para desconectar del embarazo. Sin embargo, también ha compartido cómo ha buscado ayuda psicológica y cómo, poco a poco, empieza a encontrarse mejor. «Estoy mucho mejor de ánimo porque estoy yendo a la psicóloga. Lo estoy llevando bastante bien. El sol siempre sale», ha dicho.

Stories de Instagram de Isa Pantoja. (Foto: RRSS)

Con todo, este viaje a Marruecos parece estar profundamente ligado a esa mejoría. No solo será el primer viaje del pequeño Cairo, sino también un momento de respiro para la pareja, lejos de cámaras, platós y tensiones. Un reencuentro con la familia de Asraf, una conexión directa con sus orígenes, y la posibilidad de vivir unos días más tranquilos, centrados en su recién estrenada maternidad y en la intimidad de los vínculos familiares, entre quienes no se encuentra Isabel Pantoja. Por el momento, todo apunta a que la tonadillera sigue sin conocer a su nieto.