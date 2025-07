Isa Pantoja y Asraf, preocupados por la salud de su hijo: "Hemos venido a la fisio pediátrica"

El pasado 22 de junio de 2025, Isa Pantoja y Asraf Beno vivieron uno de los días más felices de su vida, y es que dieron la bienvenida a su primer hijo en común. Con la llegada del pequeño, la pareja cumplió uno de sus mayores sueños: el de formar una familia juntos y ver crecer el amor que los une. Sin embargo, durante las primeras semanas de vida, el nuevo miembro del clan ha sufrido un problema de salud que les ha generado una gran preocupación a sus padres, la cual ellos mismos han querido compartir con sus seguidores en Instagram.

«El bebé hoy ha dormido mejor, aunque tiene un poco de gases. Lo pasa mal y nos da penita, pero lo vamos llevando más o menos bien», escribía Asraf en sus redes, dejando al descubierto la dolencia que estaba sufriendo el bebé. Con el paso de los días, ha sido Isa la que también se ha querido pronunciarse al respecto, desvelando qué solución han querido poner. «Hemos venido a la fisio pediátrica para tema de cólicos y nos vamos con muchos consejos para poner en práctica», escribía, contando que habían acudido a especialistas para que trataran a su hijo pequeño.

Por su parte, Asraf ha añadido más detalles sobre su visita al especialista. «A Cairo le hemos llevado al fisio, que tenía un poco de cólicos el pobrecito. Le han hecho un masajito para aliviarle los gases y ya está ready», contaba.

El duro posparto de Isa Pantoja

Al mismo tiempo que han querido frenar este contratiempo de salud del pequeño Cairo, Isa Pantoja ha confesado que está atravesando una depresión posparto, de la cual habla con total naturalidad. Tanto es así que ha decidido mostrar a los internautas cómo está su cuerpo dieciocho días después de dar a luz. «Reconocerme también es amor propio», comenzaba a escribir. «Elegir ropa se ha convertido en un reto. Nada me queda bien y no me siento cómoda con mi imagen […] Todavía me duele la tripa. Me hago masajes muy suaves, pero la zona está muy sensible», comentaba, añadiendo que aún no había recuperado la firmeza en la zona abdominal y que tenía un gran complejo con la línea alba que aparece durante el embarazo y que, en su caso, no le ha desaparecido.

A sus cambios hormonales y físicos se suma que, en un momento tan especial, Isa no está contando con el apoyo ni de su hermano, Kiko Rivera, ni de su madre, Isabel Pantoja. Dos ausencias que, aunque son más que habituales en su día a día, no han sido fáciles de gestionar después de dar a luz. «Isabel Pantoja ni se ha puesto en contacto con nosotros ni nos ha llegado información de que se haya interesado por Isa o por el bebé a través de alguien. Es duro pensar que una madre no se interese por su hija y por su nieto. Si a mí me duele, imagina si le duele a ella», comentó Asraf Beno desde el plató de ¡De viernes!