Isa Pantoja ha dado un paso valiente al mostrar públicamente su cuerpo apenas 18 días después de dar a luz a su hijo Cairo. A través de sus redes sociales, la hija de Isabel Pantoja ha compartido una imagen inédita de su estado físico actual, acompañado de un testimonio personal en el que revela que atraviesa una depresión posparto. Sin filtros ni ediciones, Isa se ha mostrado tal cual está, con el objetivo de visibilizar una etapa que muchas mujeres viven en silencio.

La publicación ha llamado la atención tanto por la imagen como por sus palabras. Isa ha explicado que se encuentra en un momento complicado, tanto física como emocionalmente. «Este es mi cuerpo 18 días después del parto, intentando reconocerme», ha escrito. La influencer ha señalado que actualmente no puede usar ni la ropa de embarazada ni la de antes del embarazo, lo que le genera incomodidad a diario. «Elegir ropa se ha convertido en un reto. Nada me queda bien y no me siento cómoda con mi imagen», admite.

Isa Pantoja en una imagen en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

En su relato Isa también explica cómo está siendo la recuperación tras la cesárea, que ha dejado su abdomen inflamado, blando y con molestias. «Todavía me duele la tripa. Me hago masajes muy suaves, pero la zona está muy sensible», comenta. Además, la hija de la tonadillera menciona que sigue usando ropa interior alta para sentirse más sujeta, ya que aún no ha recuperado firmeza en la zona abdominal. También confiensa que la línea alba -la línea oscura que aparece en la tripa durante el embarazo-, sigue presente y es una parte de su cuerpo con la que no se siente del todo a gusto.

Pero más allá del plano físico, Isa ha sido muy clara al hablar de sus emociones. Desde el nacimiento de Cairo, ha experimentado altibajos que no esperaba. «Pensaba que no tendría bajones, pero me ha vuelto todo. Me preparé mucho para el embarazo, pero nadie me habló del posparto», ha explicado. Isa reconoce sentirse sola en algunos momentos, aunque esté acompañada, y que le cuesta pedir ayuda. También ha compartido la dificultad de entender a su bebé en estos primeros días, lo que le genera ansiedad y frustración.

Isa Pantoja en una imagen en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

La situación se complica por los problemas de salud que ha tenido Cairo en sus primeras semanas de vida. Isa y su pareja, Asraf Beno, han tenido que acudir a un especialista en fisioterapia pediátrica debido a los cólicos que sufre el bebé. «Nos vamos con muchos consejos para poner en práctica», explicó Isa tras la visita. A pesar de la preocupación, ambos han mostrado una actitud proactiva y centrada en mejorar el bienestar del pequeño. Los cólicos, cabe destacar, son un problema cada vez más habitual en recién nacidos, afectando a un gran número de bebés durante sus primeras semanas de vida. Aunque no se considera una patología grave, sí genera mucho malestar en el bebé y preocupación en los padres, que a menudo buscan ayuda profesional para aliviar los síntomas.

En medio de esta etapa emocionalmente intensa, Isa ha recibido el apoyo de personas cercanas, como su marido Asraf y su amiga Anabel Pantoja, aunque esta última se encuentra lejos. También ha sorprendido la reacción de Jessica Bueno, ex cuñada de Isa, quien ha aplaudido su valentía al hablar abiertamente del posparto. «Es una etapa muy difícil, y lo importante es que las madres también se cuiden», expresó la modelo.