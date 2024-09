Las 3 cosas que no haría una dermatóloga: los consejos que nunca te dieron para cuidar tu piel

El cuidado de la piel es importante. De ello depende que podamos lucir un rostro más brillante, liso y joven. Una dermatóloga da consejos sobre cómo cuidar la piel y lo que no debes hacer con el fin de que cometas errores que fácilmente puedes remediar. En su cuenta de TikTok, dermisphere, da a conocer lo que ella no haría como profesional. Y nos empeñamos en realizar estos hábitos que no son nada buenos.

El primer consejo es no ponerse tiras en la piel contra el acné. Según la profesional, tales tiras puede llevar a producir una erosión superficial en la piel. Y además, “no son efectivas para quitar los puntos negros a medio plazo porque tales afecciones se forman por acumulación de grasa y de otras sustancias como la queratina en el poro”. Por tanto, lo que debes hacer es seborregular, controlar la función de sebo y exfoliar. Según la experta, esto sí va a mejorar la calidad de nuestra piel. En lugar de usar este tipo de tiras, Demisphere aconseja limpiadores de ácido salicílico al 2% e incorporar retinol en la rutina.

Palabra de dermatóloga: consejos que nunca te dieron para cuidar tu piel

La experta dermatóloga también aconseja realizar, de vez en cuando, una limpieza profesional. Otro consejo es no sobrehidratar la piel en exceso. Puede pasar que las cremas hidratantes se te queden cada vez más cortas y necesitas más hidratación.

En este caso, sobrehidratar la piel puede ser mucho peor. Hay que mirar siempre cuál es el problema de mano de expertos dermatólogos.

Cómo regular la piel sobrehidratada

En Clínica Mira Cueto explican que cuando abusamos de sueros y cremas hidratantes o nutritivas, estamos en riesgo de alterar la función de barrera de la piel, más que fortalecerla, incluso la debilitamos y la hacemos perezosa, más dependiente a hidratarla externamente.

Además, al alterar su función de barrera, formamos una capa oclusiva que la satura y hace que el producto no se absorba adecuadamente e impide que nuestra piel aproveche al máximo sus beneficios. Esto puede surgir si utilizamos demasiados productos al mismo tiempo o en el orden incorrecto.

Beber agua

Aunque científicamente no existe una relación directa entre la cantidad de agua que se bebe y el estado de hidratación de la piel, beber al menos 1.5 litros de agua al día.

Alimentación saludable

Una buena forma de aportar nutrientes, antioxidantes, aminoácidos, grasas saludables y agua a nuestro cuerpo es mediante la ingesta de alimentos vegetales.

Higiene facial, según dermatóloga

Hay que lavar rostro en la mañana y en la noche; y lo ideal es que después del lavado, se aplique suavemente un producto emoliente hidratante para contribuir a restaurar la barrera cutánea y reducir la tirantez.

Jabones y cosméticos no agresivos

No utilizar cosméticos ni jabones muy agresivos, de preferencia que sean suaves y sin perfumes. Que no sean productos muy oleosos o grasientos, éstos debemos utilizarlos en patologías cutáneas específicas que los requieran.

Dermatóloga comenta la relación entre la piel y la proteína Whey

Otro de los consejos de la joven dermatóloga es que ella no tomaría nunca suplementos de proteína whey, “se ha relacionado con una aparición y aumento del acné”. Especifica que si hay que tomar proteína, lo hagamos siempre que sea vegana.

En general, Medical News Today da a conocer que la proteína de suero puede separarse de la caseína en la leche o formarse como un derivado de la preparación de queso. La proteína de suero es considerada una proteína completa, ya que contiene los 9 aminoácidos esenciales. Es baja en contenido de lactosa.

Existen muchos beneficios asociados con el consumo de la proteína de suero, y los investigadores constantemente encuentran nuevas posibles propiedades terapéuticas. Pero también hay riesgos.

Aunque hay beneficios, también hay desventajas. Algunas personas que son alérgicas a la leche pueden ser específicamente alérgicas al suero. En dosis moderadas, la proteína de suero usualmente no causa ningún evento adverso. Sin embargo, consumir dosis muy altas puede causar:

Dolores de estómago

Cólicos

Reducción del apetito

Náusea

Dolor de cabeza

Fatiga

Las dosis altas dosis de proteína de suero constantes también pueden causar acné. Desde el punto de vista nutricional, la proteína de suero es muy inusual y no tiene un equivalente natural.

Hammer Nutrition explica que, si bien el acné está influenciado por diversos factores como la genética y las hormonas, la dieta también puede desempeñar un papel.

La asociación entre los productos lácteos, incluida la leche, y el desarrollo del acné se ha estudiado ampliamente. Aunque no se comprende completamente el vínculo entre la proteína de suero y el acné, es esencial considerar factores individuales y variaciones.

La nutrición personalizada y la adopción de una rutina de cuidado de la piel adaptada para la prevención del acné son estrategias clave para mantener una piel clara.

Consultar con un profesional de la salud puede ayudarte a tomar decisiones informadas sobre tu dieta y rutina de cuidado de la piel.