Jessica Bueno ha reaparecido este jueves en un evento de moda celebrado en Sevilla, donde, además de brillar con su presencia y elegancia habitual, ha hablado de su presente profesional y ha dejado entrever ciertos matices sobre su situación personal. Aunque su intención principal era destacar su implicación en el acto y centrarse en su carrera, los medios no han dejado pasar la oportunidad de preguntarle por la actualidad sentimental que la rodea, especialmente después del reciente encontronazo televisado con su ex pareja, Jota Peleteiro, en el programa De Viernes, y las posteriores palabras de apoyo de Luitingo, quien fue su pareja sentimental durante varios meses.

La modelo ha sido clara, aunque prudente, en sus declaraciones. «No quiero entrar en eso porque es algo que he zanjado, pero me gustaría agradecérselo públicamente. Me siento agradecida», ha confesado en relación con el gesto que ha tenido Luitingo al posicionarse de su lado después del tenso momento vivido con Peleteiro. Jessica ha evitado ahondar en la polémica, pero sus palabras dejan entrever un cierto acercamiento o, al menos, una voluntad de limar asperezas con el cantante sevillano.

Jessica Bueno en un evento en Sevilla. (Foto: Gtres)

Y es que, aunque Jessica y Luitingo pusieron punto final a su relación sentimental hace apenas unos meses, los lazos afectivos entre ambos no parecen haberse roto del todo. La actitud conciliadora del artista tras el enfrentamiento público entre Jessica y Jota Peleteiro ha sido valorada positivamente por la modelo, quien, pese a mostrarse hermética con los detalles, no ha escondido su gratitud. Luitingo, por su parte, no dudó en posicionarse y mostró su apoyo a Jessica en unas declaraciones que no pasaron desapercibidas, defendiendo su versión de los hechos y criticando abiertamente la actitud del ex futbolista. «Yo no entro ahí. Lo único que te digo y de corazón es que Jessica es una pedazo de madre», dijo el artista.

«Ahora mismo estar en movimiento me ayuda a estar mejor, más feliz», ha asegurado Jessica en un tono sereno. La modelo ha dejado claro que está atravesando un proceso de sanación personal donde el trabajo y el entorno familiar se han convertido en sus pilares. «Al final lo que he pasado es una situación que a nadie le hace sentir bien, y por eso el trabajo y la familia me están ayudando», ha dicho. A pesar de agradecerle públicamente sus palabras, Jessica ha dejado claro, eso sí, que no piensa en una reconciliación con Luitingo. Su prioridad, asegura, es su estabilidad emocional y seguir adelante con su vida personal y profesional, alejada de cualquier tipo de especulación romántica.

Sobre el juicio pendiente con Jota Peleteiro, Jessica ha optado por el silencio: «Del tema del juicio con Jota no quiero hablar nada», ha zanjado con firmeza. Una decisión comprensible, dado el cariz legal del proceso y la exposición mediática que ya ha tenido. En su última entrevista, cabe recordar, la influencer sevillana quiso rebatir la versión ofrecida por el deportista gallego, quien aseguró haber vivido un «calvario» durante el proceso de separación. Para ello, Jessica presentó un correo electrónico en el que, según su testimonio, Jota Peleteiro la presionaba para abandonar la vivienda familiar y firmar un acuerdo de separación en noviembre de 2022. «Esto demuestra que yo no lo he chantajeado ni amenazado. Él no quería ir al juzgado. Lo firmo yo porque él lo dice, confié en él. Es quien impone las reglas de todo», declaró, dejando entrever que actuó movida por la confianza en su entonces pareja y no por voluntad propia.