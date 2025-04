Jota Peleteiro ha concedido su primera entrevista en los medios hablando de su vida privada. Lo hacía como respuesta a las acusaciones de su ex mujer y madre de sus dos hijos mayores, Jessica Bueno. Intervención en la que la joven modelo sevillana denunciaba que Jota no estaba cumpliendo desde hace meses con la manutención acordada para los hijos que tienen en común. Un desorbitado contrato que el ex futbolista no podría hacer frente en la actualidad debido a su falta de liquidez. Después de esto Ajla, mujer del empresario, ha intervenido en un programa de televisión y ha roto a llorar.

«Es un buen padre», ha empezado diciendo la modelo, ya con lágrimas en los ojos. «Yo lucho por mi familia y mi marido, que es magnífico y cuida de sus hijos y del mío, que no es suyo», comentaba. Cuando le preguntaban por las acusaciones de Jessica, quien ha puesto en duda la honestidad de Peleteiro, conestó: «Yo no conozco a esa persona de la que dicen que no es buen padre».

Jota Peleteiro con Jéssica de fondo en »De viernes». (Foto: Mediaset)

Jota, que según fuentes de este portal, llegaba tranquilo y relajado a la entrevista, habría aceptado sentarse en un plató de televisión para defenderse sobre las acusaciones de Bueno de no responsabilizarse de lo que para ella es lo más importante en esta guerra, sus hijos. Acusa al futbolista de no ejercer sus funciones de figura paterna sacando a relucir una deuda contraída por estos impagos que pesa sobre el colegio de Fran, hijo que Jéssica tuvo con Kiko Rivera y que según ha desvelado el propio Jota, es un hijo más para él.

Enfrentamiento en directo

La modelo sevillana, sola, y el futbolista gallego, acompañado de su mujer Ajla, estaban compartiendo espacio en las instalaciones de Mediaset, pero por contrato no podían cruzarse. Todos los esquemas del programa se rompieron cuando Jéssica, ya en el backstage del plató, comenzó a rebatir las afirmaciones de su ex. No tardaron en darle paso y ahí comenzó un cruce de acusaciones entre ambos que finalizó sin entendimiento por parte de la sevillana y el gallego.

Jéssica Bueno y Jota Peleteiro enfrentados en ‘De viernes». (Foto: Gtres).

Las lágrimas de Ajla Etemovic

Tras el divorcio con la madre de sus hijos mayores y una relación fallida con Miriam, una joven que conoció en Ibiza, en el mismo escenario conoció a la que es ahora su mujer. Muchos destacan su gran parecido físico con Jessica Bueno. Se trata de Ajla Etemovic, quien tras su matrimonio es Ajla Peleteiro. Una joven modelo serbia que en estos momentos se ha convertido en el mayor apoyo del futbolista.

Durante toda la entrevista se mantuvo al margen, tras las cámaras, pero cuando la intervención estaba a punto de finalizar, irrumpió en el plató de ¡De Viernes! de la mano de Antonio Rossi para dedicarle unas palabras a su marido y padre de su último hijo. La intervención fue en inglés, idioma que la joven modelo domina y fueron traducidas simultáneamente para todos los telespectadores. Llamó mucho la atención que rompió a llorar cuando habló de lo buen padre que era Jota.

El colegio del hijo de Kiko Rivera

Jota Peleteiro y Jessica Bueno formaban un buen matrimonio, él futbolista y ella modelo. Tras el interés del Aston Villa por el gallego decidieron aceptar la oferta y mudarse a Inglaterra.

Kiko Rivera y Jéssica Bueno con el hijo que tienen en común. (Foto: Gtres).

Antes de este movimiento la por entonces pareja y el padre del hijo mayor de Jessica, Kiko Rivera, llegaron a un acuerdo por el cual, por los inconvenientes que la mudanza suponía para el padre, sería Jota quien acarreara con los gastos tanto escolares como de movilidad para las visitas. Acuerdo que se vio afectado tras la separación y posterior divorcio de Bueno y Peleteiro y por el que Jota contrae una deuda de 40.000 €.