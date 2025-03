Santi Acosta revela la cara B de la entrevista de Jessica Bueno

Que Jessica Bueno no está pasando por un buen momento no es un secreto para nadie. La recién convertida en colaboradora de Supervivientes está luchando para hacer que eso cambie y poder recomponerse por completo. Su ruptura con Luitingo ha hecho que su vida se desmorone y, aunque la separación fue de mutuo acuerdo, nunca se imaginó que pasaría por el momento que vivió en directo al escuchar un audio del que pensaba que era el amor de su vida. A pesar de ello, hay quien asegura que saldrá adelante. Ejemplo de ello es Santi Acosta, quien ha hablado de ella durante el preestreno de la película Wolfgang.

«Fuera de cámaras, al final estaba mejor», comenzó diciendo el presentador de De Viernes. El paso de Jessica por el programa dejó a todos sin palabras y así lo ha reconocido. «La verdad es que fue un shock para todos, yo tampoco me lo esperaba», confesaba. Las lágrimas y la actitud desconsolada de su invitada al plató de Mediaset fueron más que evidentes, pero, pese a su reacción ante los audios que escuchó ese día, Santi asegura que «yo creo que ella es una mujer fuerte y se va a reponer de eso y de más. Son cosas que pasan en la vida».

Sati Acosta en la premiere de la película Wolfgang.(Foto:Gtres)

Su nuevo papel como colaboradora

Esta confianza por la recomposición de Jessica es normal; ya lo está demostrando. Tanto es así que ella parece haber pasado al siguiente capítulo de su vida llena de ilusión y de ganas. No es para menos, ya que se ha convertido en la nueva colaboradora de Supervivientes. Ella, que pasó por el concurso hace ya 14 años, sabe bien qué es estar en Honduras. Conoce los retos, la exigencia y lo que es no poder más. Esta nueva faceta la ilusiona y así lo contó en redes sociales. «Podréis verme en más ocasiones comentando el reality y con mejor actitud», escribió en una historia de Instagram y así lo hizo aquella noche. Era una más, comentaba y daba su perspectiva como ex concursante. Ella logró permanecer en la isla tres meses antes de ser expulsada. Una experiencia inolvidable que ahora vive desde otro punto de vista, el de colaboradora.

Su aparición en el estudio de Mediaset ha llegado casi de la mano del comunicado de su ex pareja en redes sociales. En él se disculpa y advierte. Luitingo ha roto su silencio. Había mantenido un perfil bajo tras su separación con Jessica. Ha sido después de que esta se derrumbara en directo al escuchar un audio en el que él hablaba con su familia sobre ella y sus hijos. El cantante «está destrozado, al igual que su familia», así lo han reconocido en el programa de la misma cadena Fiesta. Una de las colaboradoras habría hablado con él tras lo ocurrido, conociendo cómo está él.

Luitingo ha roto su silencio

En el programa presentado por Emma García se reveló el contenido de los audios escuchados por Jessica y que tanto la afectaron y la hicieron llorar. «En esta conversación entre la madre y Luitingo, él empieza a hablar de esa ruptura que tiene con Jessica y, en ese momento, según las palabras que nos llegan, lo que Luitingo le dice a la madre es que lo ha pasado muy mal», aseguraron añadiendo que «la madre lo que hace es aprovechar la situación y meterse con Jessica».

Estas revelaciones se han sumado a la disculpa de Luitingo en el comunicado publicado en redes sociales. En él, sus abogados redactan el texto manifestando que pide «disculpas a Jessica Bueno y a sus hijos», si hubiera «alguna opinión que haya podido molestarles», ya que no considera haber dicho «ninguna palabra que pudiese ser considerada ofensiva».

Comunicado Luitingo.(Foto:Instagram)

Lo que sí ha parecido ofenderle a él es que con la grabación de esos audios se ha vulnerado su intimidad y así lo han hecho saber. «Luitingo ante las manifestaciones y publicaciones que atenten a su derecho al honor, la intimidad y la propia imagen en el plano personal y profesional, así como a las que pudiesen constituir presuntos delitos de injurias y calumnias, descubrimiento y revelación de secretos u otros tipos penales, contra todos los responsables (profesionales, familiares, etc.) y al objeto de amparar sus derechos fundamentales», redactaba el equipo legal del cantante. Quien, al igual que Jessica, intenta pasar página y seguir adelante con su vida.