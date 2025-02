La contundente reflexión de Jessica Bueno tras romper con Luitingo: "Hay decisiones correctas"

A golpe de comunicado y evitando cualquier tipo de especulación, Jessica Bueno y Luitingo anunciaron a través de sus redes sociales que habían puesto punto y final a su relación. Ahora ha sido la modelo la que ha utilizado esta plataforma para compartir una reflexión contundente. «Normalicemos saber que hay decisiones correctas que nos van a romper el corazón, que hacer las cosas bien requiere muchísima más valentía que hacerlas mal, que empezar de cero da pánico, que da miedo arriesgarnos, pero siempre ser valiente y buena persona tiene su recompensa».

Las palabras de Jessica Bueno confirman que la versión que dio cuando anunció su ruptura era correcta. No ha pasado nada oscuro entre ella y el cantante, simplemente se han dado cuenta de que van a ser más felices emprendiendo aventuras diferentes. Él también ha declarado que guarda un recuerdo estupendo de Jessica y admite que todavía le queda un proceso largo para asumir lo que ha pasado, pero se encuentra con fuerza y dispuesto a superar el bache.

El artista recibió muchas críticas en su momento y esta tendencia no ha cambiado. Le acusaron de estar aprovechándose de la fama de Bueno, pero asegura que en ningún momento ha estado motivado por fines mediáticos.

Jessica Bueno y Luitingo en el plató de ‘GH VIP 8’. (Foto: Gtres)

«No hay culpables. Sin embargo, veo que las críticas y especulaciones sólo recaen en mí, y no entiendo el porqué. He dado todo por amor, dejé a mi familia a mil kilómetros y me adapté a una nueva vida completamente distinta para mí, con tres niños maravillosos a los que he tenido el placer de cuidar como si fueran de mi propia sangre y que siempre estarán en mi corazón», comenta cuando le preguntan por sus sentimientos.

La paternidad fue otra cuestión que generó debate dentro de la pareja. Mientras Luitingo se mostró dispuesto a ampliar la familia, Jessica le dejó claro que no quería volver a ser madre. ¿Habrá sido esta otra de las razones de la ruptura?

Jessica Bueno: «Hoy volví a llorar»

Jessica Bueno no lo pasó bien cuando cortó con Kiko Rivera. Le costó llegar a un acuerdo con el DJ, pero también tuvo que enfrentarse a la presión del publico, pues Kiko pertenece a una de las familias más famosas de nuestro país. Ahora la situación es distinta, pero tampoco le está resultando fácil y ha querido compartir sus sentimientos con el público.

Jessica Bueno llorando. (Foto: Instagram)

«Hoy volví a llorar. Volví a llorar por las cosas que me están tocando vivir. Volví a llorar por las decepciones que tengo. Volví a llorar por aquellas cosas que no puedo cambiar. Volví a llorar para desahogarme (…) Volví a llorar, y cuando no tuve más lágrimas para derramar, me lavé el rostro y a pesar de mis tan hinchados párpados, me miré al espejo», empieza diciendo.

Después se repite la última frase y se hace una promesa: «Me miré al espejo, me acaricié con mucha delicadeza las mejillas… y con la voz quebrada, en susurros me prometí que… Me prometí que voy a estar bien, porque yo siempre estoy bien, aunque no pueda dormir, aunque me duela la cabeza y no tenga apetito yo siempre estaré bien».