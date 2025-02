Jessica Bueno y Luitingo han roto. La modelo y el cantante han tomado la decisión de tomar caminos separados. Ha sido a última hora de este 23 de febrero, cuando han anunciado su inesperada ruptura, ya que hace tan solo una semana seguían compartiendo contenido juntos derrochando una gran complicidad. Vía comunicado han querido explicar a sus respectivos seguidores esta importante decisión que han tomado.

Jessica y Luitingo rompen su relación

«No queríamos haber tenido que escribir estas palabras nunca, pero la vida es así», comienza la misiva. «Hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una historia de amor preciosa que hizo que nuestros corazones volvieran a latir y nos sintiéramos vivos de nuevo. No ha podido ser, a pesar de que hemos luchado mucho para que funcionara, pero hay ocasiones en las que el amor no puede con todo, y las circunstancias que nos rodean nos han superado», prosigue.

Comunicado de Jessica Bueno y Luitingo. (Foto: Redes sociales)

En la carta, aseguran que han tenido que tomar esta decisión, aunque les destroce el corazón e insisten en que es lo más sano para ambos. «Continuaremos cada uno por caminos diferentes para cuidar de nosotros mismos, pero siempre teniendo presente el cariño que nos guardamos. Nos quedaremos con todos los recuerdos felices que hemos vivido juntos. Ojalá muchos de esos momentos hubieran sido eternos. Hemos compartido nuestra historia con vosotros, la de de un amor bonito y real que os ha ayudado y dado fuerzas a muchos y con el que nosotros también hemos aprendido», continúa la misiva.

Para terminar, Jessica Bueno y Luitingo piden respeto en estos delicados momentos por los que están pasando. «Os pedimos respeto con las especulaciones. Queremos dejar claro que no ha habido terceras personas por ninguna de las partes. Siempre nos hemos tenido un respeto mutuo y guardado lealtad. No nos gustaría que mancharais con mentiras una historia de amor que ha sido preciosa. Somos personas que intentamos quedarnos con lo bueno y por eso los momentos bonitos superarán a cualquier otro. Daros las gracias por el apoyo y muestras de cariño que siempre hemos recibido por parte de vosotros», finaliza.

Las lágrimas de Jessica Bueno

Por su parte, Jessica Bueno ha querido pronunciarse vía storie en su perfil de Instagram. Entre lágrimas, la que fuera pareja de Kiko Rivera ha pedido comprensión a sus fans. «Espero que podáis entender que necesite un tiempo para estar por aquí con normalidad. Tened paciencia conmigo. Quiero que podáis ver mi mejor versión, esa chica de risa fácil y con ojos de felicidad», ha expresado, rota de dolor.

Jessica Bueno llorando tras su ruptura con Luitingo. (Foto: Redes sociales)

La octava edición de Gran Hermano VIP estuvo marcada por la buena sintonía que derrochaban desde el primer instante la modelo y el cantante. Pese a que en un primer momento aseguraron que eran amigos nada más lejos de la realidad, ya que con el paso de los días los sentimientos afloraron cada vez más. Fue a dos días de cerrar el 2023 cuando confirmaron que eran pareja y que se encontraban en un buen momento de su relación. Sin embargo, casi un año y medio después de que comenzaran su romance, iniciarán una nueva etapa de sus vidas, esta vez, por separado.