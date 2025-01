Jessica Bueno ha aprovechado su paso por el Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez, a su regreso de un viaje a Riviera Maya con su pareja, José Luis Romero, más conocido como Luitingo, para dedicar unas palabras a Anabel Pantoja tras el alta hospitalaria de la pequeña Alma. Aunque Jessica y Anabel no mantienen una relación cercana, su vínculo, cabe recordar, se remonta a la época en la que la modelo estuvo con Kiko Rivera, primo de Anabel. Durante su intervención, Jessica ha mostrado su apoyo y empatía hacia la influencer, quien ha pasado por momentos difíciles debido al delicado estado de salud de su hija.

«¡Qué bien! Allí es que el wifi iba y venía, pero me alegro un montón, de verdad», han sido las palabras de Jessica Bueno, que no ha dudado en mostrar su felicidad públicamente por la buena noticia, resaltando lo mucho que se alegra de la recuperación de la pequeña y su empatía hacia Anabel y la situación tan difícil que ha vivido. Jessica Bueno se ha enterado del alta hospitalaria de Alma a través de la prensa, ya que durante su estancia en Riviera Maya ha tenido algunos problemas con la conexión a internet. «No lo sabía pero me alegro mucho, por supuesto», ha dicho.

Jessica Bueno en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (Foto: Gtres)

Fue en la tarde de este lunes, 27 de enero, cuando, a través de sus redes sociales, Anabel Pantoja compartió la noticia de la salida de Alma del hospital, agradeciendo a todos los que habían mostrado su apoyo y oraciones durante su difícil proceso. La sobrina de Isabel Pantoja expresó su emoción y alivio al poder finalmente llevar a su hija a casa, y destacó lo importante que ha sido el cariño de la gente en esos momentos de angustia. «Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña, solo queríamos de verdad de corazón, agradecer, todo lo que hemos sentido, de vuestra parte hacia ella. Vuestros rezos, preocupación y cariño. Ella lo sabrá cuando sea mayor, ha sido impresionante todo lo que hemos vivido», escribió.

