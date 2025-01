Primeras palabras del novio de Anabel Pantoja tras el alta de su hija: "La niña está perfecta"

«Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña». Con estas palabras, Anabel Pantoja anunciaba el pasado 27 de enero, a través de su perfil oficial de Instagram, que su hija Alma había recibido el alta hospitalaria tras 18 días ingresada en el Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria. El diagnóstico de la pequeña continúa siendo todo un misterio, pero finalmente la familia ha recibido la mejor de las noticias. Después del esperado comunicado que ha publicado la influencer en el universo 2.0, ha sido su pareja, David Rodríguez, el que ha querido pronunciarse sobre el estado de salud de su hija delante de diferentes medios de comunicación.

Mostrando su faceta más natural, el fisioterapeuta ha compartido con el matinal presentado por Susanna Griso en Antena 3 cómo se siente tras el regreso de Alma a casa: «Estamos que no cabemos. Llevábamos muchos días sin ver el sol», comenzaba a decir. Con una gran sonrisa, aseguraba que «la niña estaba perfecta», hasta el punto de que podían retomar sus vidas como si no hubiera pasado nada. «Estamos encantados».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Aprovechando su intervención en el espacio televisivo, David también ha querido agradecer el apoyo y las muestras de cariño que no han parado de recibir a lo largo de estos complicados días, además del tacto con el que se ha informado del estado de salud de la menor en los diferentes medios: «Desde aquí agradecemos la paciencia que habéis tenido, el trato… Si bien habéis condicionado un poquito que no podamos salir a tomar el aire… Pero bueno, igualmente os agradecemos el haber estado ahí. Han sido días duros, pero que ya no me acuerdo», concluía.

David Rodríguez en el programa ‘Espejo público’. (Foto: Atresmedia)

Cabe destacar que es la primera vez que el novio de Anabel Pantoja ha accedido a realizar declaraciones en la pequeña pantalla. El cordobés lleva saliendo con la sobrina de la tonadillera desde 2023 y, hasta ahora, siempre había preferido mantenerse en un discreto segundo plano, a pesar de la fama que sustenta la familia de su pareja. No obstante, la noticia del alta de su hija ha sido un motivo de peso para romper esa barrera. Y, además de hablar para Espejo Público, también lo ha hecho para Vamos a ver.

David Rodríguez en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Ha sido precisamente en el programa de Mediaset donde ha reiterado que están muy felices de estar de nuevo en casa. «En los últimos días la niña ya evolucionaba muy positivamente. Entonces nuestras mentes respiraban. Pero lo soñado era entrar por el pueblo», expresaba.