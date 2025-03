Los concursantes de ‘Supervivientes 2025’ ponen rumbo a Honduras: sus últimas imágenes en España

Mediaset ya tiene todo listo para dar el pistoletazo de salida a uno de los concursos más extremos de la televisión. Será el próximo 6 de marzo cuando se estrene una nueva edición de Supervivientes y algunos de los participantes ya han puesto rumbo a Honduras, tal y como se puede ver en las primeras imágenes que han trascendido de todos ellos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Ha sido el pasado domingo cuando por primera vez se ha reunido el casting completo para coger el avión y trasladarse hasta los Cayos Cochinos, dejando al descubierto algunos fichajes que, hasta ahora, no habían sido confirmados por la cadena de Fuencarral. Es el caso de Borja González, participante de La isla de las tentaciones 7 y pareja de Ana Solma. Ambos participaron juntos en el espacio televisivo presentado por Sandra Barneda y, a pesar de poner a prueba su amor, salieron juntos del programa. A los pocos meses, dieron la bienvenida a su primer hijo en común.

Borja González en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (Foto: Gtres)

Así, el valenciano se une a la lista de concursantes oficiales de Supervivientes 2025. No obstante, no ha sido el único rostro captado por las cámaras en el aeropuerto de la capital sin haber sido confirmado previamente por la cadena. Junto a Borja, también se ha podido ver al chef Koldo Royo, al campeón olímpico de kárate Damián Quintero y a la influencer Gala Caldirola.

Makoke, Álvaro Muñoz Escassi, Álex Adrover, Laura Cuevas, Beatriz Rico, Joshua Velázquez, Almácor, Pelayo Díaz, Rosario Matew y Ángela Ponce eran, hasta ahora, los únicos nombres que la audiencia conocía que se convertirían en concursantes de Supervivientes 2025. Todos ellos se han mostrado muy nerviosos e ilusionados por su inminente participación.

Makoke, Álvaro Muñoz Escassi, Pelayo y Beatriz Rico. (Foto: Gtres)

Tres sonadas ausencias

El pasado 28 de febrero, el programa ¡De viernes! confirmó el fichaje de Terelu Campos por Supervivientes 2025, aunque las palabras con las que lo hicieron generaron un gran aluvión de dudas, ya que tan solo destacaban que viajaría a Honduras, sin hacer alusión a que sería concursante. «Soy Terelu Campos y este año me veréis en Honduras, el secreto mejor guardado», decía la hija de María Teresa Campos. No obstante, en las primeras imágenes que ha trascendido del casting no ha habido ni rastro de la colaboradora de televisión, algo que ha provocado que surjan aún más especulaciones sobre su participación en el concurso de supervivencia. Por el momento, sigue siendo un misterio cuándo viajará a Honduras con el resto de sus compañeros y cuál será su rol.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Telecinco.es (@telecincoes)

Por otro lado, los rumores sobre la participación de Montoya, uno de los protagonistas de la última edición de La isla de las tentaciones, eran cada vez más fuertes. Al mismo tiempo que también se señalaba la posibilidad de la participación de su pareja, Anita Williams. Sin embargo, no ha habido rastro de ninguno de los dos en las primeras imágenes protagonizadas por los concursantes, por lo que continúa siendo todo un enigma si pondrán rumbo a Honduras o no.