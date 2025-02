Whoopi Goldberg se queda sin palabras frente al fenómeno Montoya de ‘La isla de las tentaciones’

Es un hecho. José Carlos Montoya se ha convertido en el protagonista indiscutible de la octava edición de La isla de las tentaciones. Su carismática personalidad y su forma de expresarse han dado la vuelta a la red desde la primera entrega de la temporada. Hasta el punto de que su imagen es ya material de innumerables memes, consolidándolo así como un auténtico fenómeno viral. Pero eso no es todo. Y es que una de las recientes escenas emitidas por Mediaset, en la que el sevillano corre desesperado tras ver las imágenes de su novia siéndole infiel, ha causado tal impacto en la audiencia que ha cruzado fronteras, llegando incluso a ser comentada en espacios televisivos estadounidenses.

Sin ir más lejos, The View, el programa presentado por Whoopi Golberg, ha centrado recientemente uno de los bloques de su escaleta en mostrar la comentada huida de Montoya por la playa mientras Sandra Barneda intenta frenarle. «Ved este gran momento de un reality show de la televisión de España. Uno de los participantes ve a su novia teniendo relaciones íntimas con otro chico mediante una cámara. Vedlo», decía la presentadora citada en modo de introducción.

Whoopi Goldberg y sus amigas también han caído bajo el hechizo de MONTOYA pic.twitter.com/BDVTi0woU3 — Javi Padilla (@elpady) February 11, 2025

«Más de 154 millones de personas han visto ese vídeo. Los fans ya han señalado que son los dos minutos más vistos del reality en su historia […] Es muy fuerte y realmente incómodo de ver, aunque me gustaría saber si hay una versión extendida», se preguntaba. En ese momento, sus compañeras de plató le confirmaban que así era y comenzaban a comentar lo ocurrido en el formato de nuestro país, llegando incluso a opinar que la escena era digna ganadora de un premio. «Merecen un Emmy de honor por esto. Las olas, el drama, que se rompa la camisa…», comentaban.

«Lo que la mayor parte de la gente no entiende, cuando vas a un programa de estos, es que hay una producción. Yo creo que ellos piensan que van a conseguir algo de dinero, que se van a hacer famosos y que todos los conocerán. Pero no saben dónde se meten», añadía Whoopi Goldberg. Sin embargo, Alyssa Farah Griffin, otra de las colaboradoras de The View, mostró su faceta más empática con Montoya. «Esa chica quería que rompieran con ella. Porque esto no fue ni siquiera la primera parte, sino el acto definitivo de traición. Él tiene que encontrar una chica nueva estupenda», decía.

No es la primera vez que Whoopi Goldberg comenta algún fenómeno viral de nuestro país. De hecho, se hizo eco de las imágenes de Alfonso Merlos (al que se dirigía como Alfonso Meroles), en las que aparecía Alexia Rivas desnuda por detrás.