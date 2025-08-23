Richard Gere, como nunca le habíamos visto durante sus vacaciones con Alejandra Silva

Richard Gere es uno de los actores más reconocidos del panorama internacional. Durante el mes de agosto, ha aprovechado para realizar una escapada familiar junto a su esposa, la española Alejandra Silva, y los vástagos en común con esta, Alexander y James. Pese a que a finales del otoño de 2024 la familia fijó su residencia en España, y más concretamente en La Moraleja, son muchos los medios que apuntan a que su particular refugio seguiría encontrándose en las costas de Connecticut, al noreste de los Estados Unidos. El lugar donde residían antes de trasladar su hogar a Madrid y donde habrían pasado los meses de verano.

Allí, tal y como han reflejado en sus redes sociales, pudieron disfrutar del buen tiempo y de planes al aire libre. De igual forma, recibieron la visita de algunos amigos. Entre las actividades que destacan en el video que ha colgado Alejandra Silva en su cuenta de la red social Instagram, podemos ver a los miembros de este apellido disfrutando jornadas de playa tomando el sol en un exclusivo e inmenso arenal. También realizaron excursiones en busca de las mejores piedras y conchas, construyeron castillos, excavaron pozos y se dieron refrescantes baños en las aguas cristalinas del paradisíaco enclave. Han escrito su nombre en la arena, han admirado atardeceres y han practicado deporte. Un viaje que, sin duda, ha cargado las pilas a tope del actor, que incluso se ha atrevido a saltar desde un embarcadero al mar de la mano de su mujer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandra Gere (@alejandragere)

Los mensajes de Alejandra Silva

Una publicación que la publicista y empresaria ha utilizado para compartir con sus seguidores una profunda reflexión. «El sol no entiende de relojes, pero siempre llega», ha comenzado escribiendo. «Nos recuerda que la vida tiene su propio ritmo: ilumina, despierta, da calor y vida», ha continuado analizando. «Seguirlo es recordar lo esencial: la risa de los hijos, la piel vibrando con la brisa, el horizonte que se abre en cada salto», ha apuntado haciendo un repaso por algunos de los componentes más importantes de su vida.

«La luz del sol no es solo claridad: es sabiduría, despertar, presencia. Nos invita a estar aquí, ahora, en lo más sencillo y verdadero», ha deslizado en relación a aquello que le inspiran los rayos. Y ha concluido el texto con una frase que resume qué es para ella un estado de plenitud total: «Quizá la felicidad no sea más que esto: aprender a caminar y a saltar al compás de su energía infinita».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandra Gere (@alejandragere)

De la misma manera, pero hace ya varios días, trasladó a sus fans sus rutinas de yoga y meditación y, después del ejercicio, confesó cuáles son los sentimientos que despiertan en ella estas disciplinas. «La verdadera transformación comienza dentro de uno mismo. No se trata de moldear el mundo exterior ni de forzar el cambio en otros, sino de mirarnos con honestidad y despertar nuestra propia luz», señaló. «Lo auténtico habita en lo más profundo de nuestro ser, y solo emerge cuando soltamos lo que nos pesa: lo superfluo, el egoísmo, las máscaras», remarca tras hacerse un autoanálisis. «Al liberar ese peso, lo genuino brilla sin esfuerzo, iluminando no solo nuestro camino, sino también el de quienes nos rodean», sentenció. Unas disciplinas que comparte con su esposo, que se declaró budista desde hace ya muchos años y mantiene una estrecha relación con el Dalái Lama, máximo representante de esta religión.