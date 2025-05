La demolición de la lujosa mansión de Richard Gere en Connecticut, en Estados Unidos, ha sorprendido tanto a sus admiradores como a la prensa internacional, no sólo por el valor y la historia del inmueble, sino también por lo que simboliza este giro en la vida del actor. La propiedad, ubicada en la exclusiva zona de New Canaan, fue adquirida por Gere en 2022 por aproximadamente 10,8 millones de dólares. Sin embargo, poco más de dos años después, ha sido vendida por 10,75 millones y está en proceso de ser completamente demolida para dar paso a un nuevo proyecto urbanístico. La noticia ha generado revuelo tanto en los círculos inmobiliarios como en el ámbito social y mediático, debido a las implicaciones que rodean este acontecimiento.

La mansión, construida en 1938, se encontraba en una finca de 32 acres rodeada de jardines, bosques, senderos privados, un estanque y una cascada. La casa principal contaba con más de 1.100 metros cuadrados, distribuidos en seis habitaciones y once baños. Además, la propiedad incluía una casa de huéspedes con tres dormitorios, una piscina, una pista de tenis y otras comodidades que convertían el conjunto en una verdadera joya de la arquitectura residencial clásica de Nueva Inglaterra. Sin embargo, todos estos elementos serán próximamente reducidos a escombros, ya que los nuevos propietarios han obtenido los permisos necesarios para demoler la casa y construir, en su lugar, un conjunto de viviendas de lujo repartidas en nueve parcelas.

La empresa responsable del desarrollo ya ha comenzado con la tasación y recuperación de algunos de los elementos arquitectónicos más valiosos del inmueble. La firma Hudson Valley House Parts, especializada en preservar y vender piezas históricas, ha sido la encargada de retirar elementos como chimeneas, puertas, molduras y otros acabados que podrán ser adquiridos por coleccionistas y amantes de la arquitectura. La decisión de destruir una propiedad tan emblemática no ha estado exenta de polémica. Algunos residentes de New Canaan han expresado su preocupación por el impacto ambiental del nuevo proyecto, especialmente por la posible afectación a áreas de humedales protegidos. No obstante, las autoridades locales han aprobado el plan de parcelación y demolición, dando luz verde al inicio de las obras.

La venta de la mansión y su inminente destrucción se enmarca en un cambio de vida radical para Richard Gere y su esposa, la publicista y activista española Alejandra Silva. La pareja, que contrajo matrimonio en 2018 y tiene dos hijos en común, ha decidido trasladar su residencia permanente a España, específicamente a la exclusiva urbanización de La Moraleja, en Madrid. Allí han adquirido una nueva propiedad valorada en unos 11 millones de euros, una casa que, según fuentes cercanas a la familia, responde mejor a sus nuevas prioridades y al deseo de estar más cerca de la familia de Silva. Esta decisión ha sido descrita por Gere como una forma de compartir la vida en el país de su esposa, después de varios años viviendo en Estados Unidos.

El traslado a Madrid también responde a un deseo compartido por la pareja de vivir en un entorno más tranquilo y de reforzar su compromiso social. Tanto Gere como Silva han intensificado su colaboración con organizaciones como Open Arms, dedicada al rescate de migrantes en el Mediterráneo, y Hogar Sí, que lucha contra el sinhogarismo en España. La pareja ha aparecido en diversos actos y galas benéficas, y su integración en la vida madrileña ha sido discreta, aunque activa. Así, la demolición de la mansión de Connecticut no sólo marca el fin de una etapa para Richard Gere, sino también el inicio de otra muy distinta, más familiar.