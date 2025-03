Terelu Campos se va a Honduras. Ella misma lo ha confirmado en redes sociales durante el lanzamiento de la nueva edición del programa Supervivientes. El concurso es conocido por llevar al límite a los valientes que se atreven a participar en el reality, pero todavía desconocemos si la hija de María Teresa Campos será una más este 2025.

Ya se comentaba antes de terminar el año que sería alguien de la familia Campos quien se encontrara entre los concursantes, pero lejos de confirmarlo Terelu lo desmintió. La colaboradora de Mediaset dijo hace unos meses que ella no podría acudir a algo así por los problemas de salud a los que se ha enfrentado y las intervenciones a las que ha tenido que someterse como su mastectomía. Más allá de eso, parece que ha encontrado el modo de viajar a Honduras. Si lo hace como invitada o concursante, pronto se sabrá.

Terelu Campos. (Foto:Gtres)

El próximo 6 de marzo arranca la 25 edición del programa que se estrenó al inicio de este siglo y, aunque hay pocos entresijos que se desconozcan del concurso, pero cada año se descubre algo que deja a todos sorprendidos. La anterior temporada se descubrió gracias a Isabel Rábago que, si no saltas del helicóptero, no cobras. Fue precisamente eso lo que llevo a muchos a pensar que Carmen Borrego no lograría hacer la inmersión en las aguas del caribe, pero nada más lejos de la realidad, la mayor de las Campos terminó siendo la que más cobró de Supervivientes 2024 con una cantidad semanal de 20.000 euros. En esta ocasión, se desconoce cuánto ganara Terelu, pero es evidente que no alcanzará una cifra tan elevada porque no estará en la isla los tres meses.

Ahora, un año después es su hermana quién podría enfrentarse a los mismos retos y pruebas que ella, pero de una forma diferente. Hace apenas 24 horas se confirmaba que Terelu viajaría al país de América central. Lo confirmó durante la emisión del programa ¡De viernes! y también en las redes del concurso, pero a diferencia de lo que pone en el resto de los concursantes, no se confirma que la hermana de Carmen Borrego concurse, sino que «viajará».

Las dudas se resolverán cuando comience la emisión del formato, pero por el momento Kiko Matamoros ha dado alguna pista sobre cómo será el paso de Terelu por Honduras. El televisivo lo ha confesado en Ni que fuéramos que esta no iba a hacer lo mismo que los demás, sino que: «Va a llegar a allí, va a pisar la playa, va a entrar en brote, terror y cuidaditos en el hotel».

Con esto deja entrever que la madre de Alejandra Rubio no tendrá el mismo trato que el resto de los concursantes. Es posible que no realice todas las pruebas, que pueda comer sin necesidad de ganárselo o que duerma en un cómodo colchón y no en las condiciones que se han visto en otras ediciones.

Pero nada está confirmado, ya que hasta el momento sólo sabemos que Terelu, que acababa de iniciar su carrera como actriz, ha firmado su contrato como los demás participantes y deberá cumplir con lo establecido en él. La colaboradora podría estar entre una semana y un mes en Cayo Cochino, pudiendo marcharse cuando lo decida y todavía está por decidir si tendrá que saltar del helicóptero o no.

Terelu Campos. (Foto:Gtres)

Si llegara a participar

Más allá de los comentarios que han rodeado la posible participación de Terelu, cabe destacar que tendría que enfrentarse a varios retos. El primero sería separarse de su familia, de su hija y su nieto, del cual está muy unida. El niño nació en diciembre y desde entonces ha hecho que su abuela no quiera separarse de él y se derrita solo con verlo. Su participación en el reality haría que esta dejara de lado los cuidados al bebé y la ayuda a su hija.

Otro de los retos que ya harían que la pequeña de las Campos se enfrentara a los miedos sería la convivencia con los animales exóticos. No sólo los de gran tamaño, sino también los pequeños, y es que tal y como ha confirmado Carmen Borrego, su hermana tiene fobia a los insectos y que deberían comenzara a fumigar la isla, ya que si Terelu veía algún bicho cabía la posibilidad de que saliera corriendo. Así lo explicaba en directo en el programa ¡De viernes! al pillarla fuera de juego y sin conocimientos sobre la participación de su hermana en el extremo talent de la cadena.

Lo que también dejó claro es que, pese a los miedos y las fobias de la madre de Alejandra Rubio, su hermana y su familia confían en ella y, es por ese motivo, que Carmen Borrego ha querido darle unas palabras de apoyo y asegurar que «si se lo propone, nos puede sorprender mucho», pero ¿a qué se enfrentaría?

Terelu Campos. (Foto:Mediaset)

Cláusulas de los concursantes

La primera clausula a la que todos deben cumplir es la que se refiere al juego limpio y a cumplir las normas de las pruebas. Estas pueden ser de distintas modalidades y contar con mejores o peores recompensas, pero en todas se pide que lo hagan sin trampas, ya que de lo contrario podrían ser sancionados y enfrentarse a una penalización.

Por otro lado, se comprometen a convivir con sus compañeros y respetarse en todo momento, llevando sus diferencias del mejor modo posible e intentando no enfrentarse entre ellos. Con esto se busca que no se produzcan faltas de respeto y agresiones físicas que obliguen a la dirección del programa a llevar a cabo una expulsión disciplinaria.

Además, existen clausulas especiales en los que se pide a los concursantes no hablar de ciertos temas que puedan poner en un compromiso a alguno de sus compañeros o al programa pudiendo enfrentarse incluso a multas.

Con todo esto solo queda esperar para conocer cuál será el papel de Terelu Campos en la vigésimo quinta edición de Supervivientes 2025 y si será sólo una invitada del programa o si deberá, al igual que el resto de los concursantes, enfrentarse a pruebas extremas, hacer frente a sus mayores miedos y si se convertirá en la mejor pagada como su hermana y logrará como ella sentirse orgullosa por los logros y su faceta más superviviente.