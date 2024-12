Terelu Campos dice adiós a su fobia con la llegada de su primer nieto

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya son padres de su primer hijo en común, al que han llamado como a su padre, siguiendo así la tradición familiar del actor. Una de las primeras personas en visitar a la colaboradora de televisión cuando dio a luz al recién nacido en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid fue su madre. A los pocos días, la nieta de María Teresa Campos recibió el alta, por lo tanto pudo acomodarse en su domicilio de Aravaca para afrontar su reciente maternidad. Y, precisamente, hasta el citado lugar se ha desplazado ya Terelu en varias ocasiones para así estar cerca de su primogénita y del bebé.

Terelu Campos supera su propia fobia

Este movimiento por parte de Terelu Campos ha sorprendido después de las declaraciones que hizo Alejandra escasos días antes de convertirse en madre. «Mi madre no pisa mi casa porque tenemos un zoo y le dan miedo los gatos», aseguró, revelando así la escasez de visitas de la presentadora a su casa.

Terelu Campos saliendo de casa de Alejandra Rubio. (Foto: Gtres)

Sin embargo, con la llegada del pequeño Carlo, Terelu Campos ha dejado a un lado sus miedos y son ya varias las ocasiones en las que ha ido a la vivienda de su hija para estar junto a ella y el retoño en estos especiales momentos que está viviendo la familia.

Alejandra Rubio y Terelu Campos en un evento. (Foto: Gtres)

La petición de Terelu Campos

En una de las visitas que hizo hace unos días, Terelu Campos lanzó una petición y expresó su malestar por un asunto que quiso aclarar en primera persona. «De verdad, os voy a decir una cosa. Me da igual que me grabéis a mí. A mí me da igual que me grabéis con el pelo así, la cara, me da lo mismo. Pero si esto se lo hacéis a Alejandra todos los días con el bebé… Luego diréis que si las relaciones no son buenas, pero regular, pero es que chico…», dijo en un primer momento. «Tú imagínate que salga Alejandra con su bebé y que haya seis personas corriendo. Normal no me parece», añadió.

Terelu Campos visitando a su hija y a su nieto en Madrid. (Foto: Gtres)

«Es que luego, sabes, queremos ser todos amigos, pero tenemos que colaborar todos. Que a mí me da igual, ya ves que voy sin maquillar. Pero no quiero que se lo hagáis a ella, es lo único, que ella vaya a salir y esté todo el mundo corriendo», prosiguió. Por otro lado, antes de marcharse, confirmó que todo estaba «bien».

El parto de Alejandra Rubio

Una vez ya asentada en la tranquilidad de su hogar, Alejandra Rubio intervino en Vamos a ver, espacio en el que trabaja, para contar cómo fue el alumbramiento. «Voy a ser muy sincera porque no tengo nada que ocultar, era programado porque he tenido una diabetes en el embarazo y esto es así», indicó. «Mi ginecóloga me dijo que no podíamos esperar a que me pusiera de parto por mi salud. Son cosas que no decido yo, sino los médicos», añadió.