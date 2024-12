Este es el nombre elegido por Alejandra Rubio y Carlo Costanzia para su primer hijo: su significado

El destino ha unido a dos sagas familiares que forman parte de la historia de la crónica social. Alejandra Rubio ha tenido un hijo con Carlo Costanzia, modelo y actor de Toy Boy. La pareja ha dado a luz en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el mismo centro donde falleció María Teresa Campos. La influencer ha escogido un nombre especial para su bebé: se llama Carlo, igual que el padre.

Carlo significa «hombre libre». Es una palabra de origen germánico muy importante para Alejandra Rubio, pues es así como se llama su novio y su suegro. Han intentado mantener el secreto hasta el final, pero la verdad siempre termina viendo la luz. La colaboradora de Vamos a Ver dejó claro que no iba a protagonizar ninguna portada anunciando el sexo de su hijo, pero cometió un error. Publicó un vídeo en Instagram donde se veía un oso de peluche con el nombre que había elegido para su primogénito.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. (Foto: Gtres)

Las primeras en desvelar que Alejandra estaba esperando un niño fueron la tertuliana Marta López y la periodista Leticia Requejo. Ambas dieron un paso adelante y anunciaron la información en varios programas de Telecinco, pero la hija de Terelu Campos lo negó. Es más, se sintió molesta porque consideró que era un dato que tendría que haber compartido ella.

¿Cómo se encuentra Alejandra Rubio?

Las Campos son uno de los clanes más influyentes del mundo del corazón. María Teresa Campos falleció en 2023, pero sus hijas han continuado en los medios. Terelu Campos acaba de protagonizar una intervención en ¡De Viernes! para contar cómo se encuentra Alejandra Rubio. Según dice, ha pasado unas horas algo nerviosa, pero ya está más tranquila.

Terelu Campos en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Terelu no ha dado detalles sobre el parto de su hija porque «es algo que le pertenece a ella». Lo que sí ha hecho ha sido dejar claro que está encantada con su nieto.

«Están muy bien, Alejandra está bien, el bebé está bien y Carlo muy bien, estupendo. Les doy su espacio, más del que os imagináis, eso es importante. Yo estoy para ayudar, yo no estoy para ser una carga. Estoy para liberar. He estado en el momento que he tenido que estar y sigo estando en los momentos que tengo que estar, encantada de la vida», ha declarado delante de sus compañeros de Telecinco.

Terelu Campos habla de su nieto

Terelu Campos en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Terelu Campos también ha hablado del nombre que Alejandra Rubio ha elegido para su primer bebé. Según cuenta, nunca matizó nada porque siempre ha estado de acuerdo con esta decisión.

«El nombre lo sabía desde el primer momento. Hay una tradición familiar que yo respeto profundamente porque soy muy de tradiciones. Si en mi familia hubiera habido una tradición, mi familia lo hubiese respetado», comenta con una sonrisa.

El momento más esperado de Terelu Campos en ¡De Viernes! fue cuando confirmó el nombre de su nieto. Lo hizo de una forma especial, recalcando que, para ella, lo primordial siempre será la felicidad de Alejandra Rubio: «Yo amo a mi bebé Carlo, pero mi hija es mi hija».