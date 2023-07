La vida de María Teresa Campos podría ser el guion de cualquier película y eso es justo lo que ha pasado. Terelu Campos y Carmen Borrego, hijas de la presentadora, se han puesto en marcha para tomar las riendas de un proyecto muy importante. Están en conversaciones con varias cadenas de televisión para preparar un homenaje a María Teresa Campos. «Mi madre tiene que tener un gran reconocimiento en forma de homenaje, ya estoy trabajando en ello. Será en Madrid y en una televisión», desveló Carmen Borrego.

Cada vez se conocen más datos sobre este programa, un programa muy especial porque supondrá el regreso de María Teresa. La comunicadora lleva varios años retiradas. Se marchó de Telecinco con muchas ganas de trabajar, pero la cadena no encontraba ningún proyecto que se adaptase a su perfil. «Yo mayor, pero no tonta», dijo ella en una de sus últimas entrevistas. El problema es que su estado ha cambiado mucho. Terelu Campos ha reconocido que su madre «ya no es la misma».

María Teresa Campos y Terelu Campos / Gtres

La bonita historia profesional de María Teresa Campos

Carmen Borrego, en una de sus intervenciones en Sálvame, desveló que su madre seguía teniendo las mismas ganas de trabajar que siempre. Carmen visita a la presentadora con frecuencia y esta le propone crear guiones televisivos porque necesita sentirse activa. Por ese motivo el documental que están preparando sus hijas le hace tanta ilusión. Recogerá sus más de 40 años de carrera profesional, una carrera que está plagada de éxitos.

María Teresa grabó un reality para Telecinco titulado Las Campos y este programa le acercó a otro tipo de público. La presentadora explicó que dejó Málaga hace 40 años para probar suerte en Madrid, donde se convirtió en una estrella. Pero insiste en que en Andalucía ya era conocida porque trabajaba en la radio. Por eso cuando se casó con José María Borrego Doblas, su primer y único marido, la gente gritaba su nombre antes de entrar a la iglesia. Le conocían como Mari Tere Campos.

La empresa que ha apostado por las Campos

Carmen Borrego no quiso dar demasiados detalles, pero poco a poco van viendo la luz. La productora que ha apostado por el documental sobre María Teresa Campos es Cuarzo y el programa se emitirá en Telecinco, la misma cadena donde la presentadora se ganó el sobrenombre de «Reina de las Mañanas». La madre de Terelu Campos tuvo su primera oportunidad en TVE, pero consolidó su carrera en las cadenas privadas.

Carmen Borrego, Terelu Campos y María Teresa Campos posando / Gtres

Carmen Borrego ha dado algunas pinceladas, piensa que la comunicadora habría disfrutado mucho de su homenaje si hubiera sido hace unos años. Según han contado sus hijas, tiene «un problema cognitivo importante» desde hace unos meses. «Me da mucha pena que no hayamos podido realizar este homenaje antes, cuando ella lo hubiera disfrutado», explica Borrego.

Los seguidores de la familia Campos están deseando ver qué tienen preparado. Es uno de los clanes más importantes de la crónica social. El reality que grabaron en Telecinco hace unos años fue un éxito. Terelu, que no deja nada a la improvisación, asegura que el documental «estará controlado» tanto por ella como por su hermana. Ambas relatarán la historia de su madre y esta última participará en el relato de forma activa.