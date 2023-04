Las imágenes que confirman cómo se encuentra María Teresa Campos

La vida de María Teresa Campos ya no es la que era. Atrás han quedado ya sus años como presentadora de televisión para llevar un día a día más tranquilo en la intimidad de su hogar. Los años pasan y la veterana presentadora ha decidido alejarse del foco mediático y refugiarse en su familia. Su estado de salud ha sido motivo de alarma en los últimos meses, pero sus últimas imágenes han tranquilizado a la geografía nacional.

En ellas, la matriarca del clan Campos luce un buen aspecto, eso sí, más delgada por la falta de apetito que comunicaron sus hijas, pero con buen estado de salud. Pero si hay una cosa que no ha cambiado, esa es su faceta más coqueta. La presentadora siempre tiene que ir perfecta donde vaya, motivo por el que se ha enfundado en un abrigo tres cuartos de color blanco, unos pantalones rojos a juego con las botas de tacón y su característico pañuelo de flores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista SEMANA (@semana_revista)

Unas imágenes muy significativas de Semana que dan portazo a la preocupación y dejan constancia de que la presentadora, aunque alejada de las cámaras, está bien. Se trata de la reaparición de María Teresa Campos desde que se especulase con su salud, y lo ha hecho para acudir al dentista acompañada de su hija mayor, Terelu Campos. En las imágenes distribuidas por la revista se puede ver cómo la malagueña baja por su propio pie del vehículo y camina con soltura hasta la entrada de la clínica dental.

El último parte de salud

Unas fotografías que llegan tan solo un día después de que Carmen Borrego diera las novedades sobre el estado de salud de su madre a las cámaras de Gtres. Después de confesar en los Premios Naranja y Limón que seguían siendo una familia muy unida, se emocionaba al mencionar a la matriarca del clan: «Poquito a poco, va mejor. Con el cariño de toda su familia y bien, estamos todos muy unidos en estos momentos. Estamos siempre pendiente de ella, está muy mimada, que es lo que se merece». Y es que, María Teresa Campos siempre ha sido un pilar fundamental para sus hijas, además del nexo de unión cuando los enfrentamientos han protagonizado su relación.

De igual forma, Alejandra Rubio, premiada con el galardón más amargo de su trayectoria profesional en la pequeña pantalla, hablaba de María Teresa Campos, demostrando el amor que siente hacia ella: «Mi abuela está bien. Es la abuela y hay que ir a visitarla siempre. Ayer estuve con ella y ya sabéis la relación que tengo con ella». Además, confesaba que no le había informado de esta recogida de premios (en la que era premiada por las dificultades que había puesto a la prensa) por no darle un disgusto: «No se lo he dicho por si acaso, pero a ella le hacen gracia estas cosas».