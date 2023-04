Terelu Campos no está viviendo la Semana Santa como le gustaría. Por todos es sabido que la presentadora vive con gran emoción esta fecha tan especial, tal y como ella misma ha contado en varias ocasiones. De hecho, es común verla en los balcones VIP para poder ver los pasos religiosos en Málaga, ciudad a la que se ha desplazado este lunes para poder estar presente una vez más.

Sin embargo, esta tradición que siempre sigue a rajatabla se ha visto empañada por una notable ausencia: la de su madre. Desde hace unos meses María Teresa Campos se encuentra alejada del foco mediático. A través de las redes sociales, Terelu ha explicado cómo se siente al no poder compartir este momento con la que fuera ‘reina de las mañanas’.

«Con el amor de mi vida viendo al cautivo por el puente de la aurora… Ella esté año no está, pero nosotras estamos en su nombre para darle las gracias por darnos salud para poderlo ver en procesión , y para rezarle que la cuide todos los días… Semana Santa diferente, pero también ¡muy triste sin ella!», ha escrito en un post en su perfil de Instagram.

Ha dicho post le ha acompañado una estampa en la que aparecen ambas, un momento del pasado que quisieron inmortalizar y que, ahora, Terelu Campos ha querido rescatar de su álbum familiar. Es necesario recordar que, en los últimos tiempos la salud de María Teresa no ha atravesado su mejor momento.

De hecho, en el mes de enero, fue ingresada en el Hospital de La Luz, pero, afortunadamente, fue dada de alta tras un positivo informe médico y unas pruebas exhaustivas. Tanto Terelu como su hermana, Carmen Borrego, fueron las encargadas de dar el parte de salud de su progenitora, que continúa discreta en un segundo plano.

Al poco de darse a conocer el delicado estado de salud de la presentadora, la revista Diez Minutos publicó en su páginas unas fotografías en las que se podía ver un cambio en la imagen de la comunicadora, que aparecía también, visiblemente delgada. En esta nueva etapa de la vida de María Teresa, la presentadora cuenta con el apoyo incondicional de sus seres queridos, que no dudan en pasar tiempo con ella.

Lluvia de críticas a Terelu Campos

Cuando Terelu Campos ha compartido el post en el que expresa lo mucho que añora la presencia de su madre en esta Semana Santa, son varios los usuarios los que no han tardado en criticarla. «Pero no entiendo nada porque hablan de María Teresa como si no estuviera en este mundo Yo jamás hablaría así de mi madre… Y mira que no está y me cuesta hablar en estos términos», ha indicado una usuaria. «Será triste, pero te podías haber quedado con ella y verlo por la televisión», ha añadido otro internauta.