Es Semana Santa y en circunstancias normales, María Teresa Campos estaría viviéndola en Málaga con el fervor y la ilusión habitual. Pero el guion de la película ha cambiado por las exigencias que la propia vida ha ido marcando. La veterana comunicadora no ha comparecido este año en las festividades religiosas de la capital de la Costa del Sol, a las que durante tantos ha acudido. Una ausencia que se explica desde su cada vez más debilitado estado de salud, del que Look ha dado habida cuenta de manera puntual.

Resulta cuando menos llamativo no ver a María Teresa asomada a su clásico balcón de la Calle Larios malagueña, viendo pasar a las cofradías que viven con pasión estos días. Esta imagen se ha convertido en simbólica cada mes de abril y el no poder verla este año ha levantado cierta nostalgia. Normal que su hija, Terelu Campos, no haya podido evitar acordarse de ella desde la ciudad andaluza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TERELU CAMPOS OFICIAL (@terelubcampos)

«Con el amor de mi vida viendo al cautivo por el puente de la aurora… Ella esté año no está, pero nosotras estamos en su nombre para darle las gracias por darnos salud para poderlo ver en procesión , y para rezarle que la cuide todos los días… Semana Santa diferente, pero también ¡muy triste sin ella!», ha escrito Terelu en su cuenta de Instagram.

Queda sobradamente demostrada lo importante que es la ausencia de María Teresa Campos. El deterioro de la comunicadora es progresivo y quien la rodea ha mostrado mucha preocupación por ella en los últimos meses. De hecho, en palabras a este digital, han temido lo peor: «El suero sólo sirve para mantenerla. Es muy difícil que la medicina la saque adelante. Le dan batidos y eso le mantiene más tiempo pero tiene deteriorado todo».

Un hilo de esperanza para María Teresa Campos

Después de meses informando de manera fidedigna del estado de salud de la periodista, este miércoles podemos asegurar que el selecto número de personas que está con ella día a día, respira más tranquilo. Y es que, fuentes de toda solvencia, han podido confirmar a este digital que María Teresa Campos ha experimentado «una gran mejoría» reciente. Quien ha hablado con ella por teléfono se la ha encontrado «genial, con voz alta y clara» y con una actitud más alegre que tiempo atrás, cuando apenas comía y estaba desorientada.

Esto supone un aliento para quienes la quieren, si bien es cierto que no hay que lanzar las campanas al vuelo y la alegría es contenida. Todos saben que el estado de la ex presentadora no es el ideal: «Está mucho mejor, dentro de que tiene días…», nos expresa una persona muy cercana a ella.

No hay otra receta que ir día a día, disfrutando de cada instante de lucidez y de alegría que deja María Teresa Campos. Independientemente de en qué estado se encuentre, la malagueña siempre ha sido y será una de las personas más carismáticas y queridas del mundo de la comunicación. Eso no hay deterioro que lo cambie.