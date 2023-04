Alejandra Rubio ha sido una de las protagonistas de los Premios Naranja y Limón, unos galardones que comenzaron en 1973 con el objetivo de promover la amistad y la cooperación entre los periodistas. Mientras el premio Naranja se otorga a la persona que haya tenido un mejor comportamiento con la prensa, el premio Limón es para la que haya puesto menos facilidades a esta. Y la colaboradora de Telecinco ha recibido este último, el que ha sido el más amargo de su trayectoria delante de las cámaras.

«Un premio nunca está de más. Yo creo que se han equivocado. Yo me llevo muy bien con todos vosotros. Siempre he tenido esa impresión de que es mutuo el cariño», ha confesado a las cámaras de Gtres. Parece que Alejandra Rubio no está de acuerdo con esta casilla, dejando claro que espera, algún día, poder recibir el Premio Naranja, que ha sido otorgado a su tía Carmen: «Espero que se porten bien y en un futuro me lo den».

Alejandra Rubio no ha pasado un buen comienzo de año después de haber roto su historia de amor, pero parece que poco a poco va mejor: «Estoy bien, tranquila». En cuanto a su abuela, María Teresa Campos, ha comunicado que su estado de salud mejora por momentos. «Mi abuela está bien. Es la abuela y hay que ir a visitarla siempre. Ayer estuve con ella y ya sabéis la relación que tengo con ella», ha sentenciado. Pero, ¿qué opina la veterana presentadora del Premio Limón de su nieta? «No se lo he dicho por si acaso, pero a ella le hacen gracia estas cosas», ha confesado entre risas.

Terelu Campos saca las uñas por su hija

Quien tampoco se ha querido perder esta cita ha sido Terelu, que no ha dudado en sacar la cara por su niña, alegando que Alejandra también se merece el Premio Naranja. Además, ha confesado que la colaboradora de Fiesta dejará algún día la televisión para luchar por lo que está estudiando: interpretación. «Creo que sí o, por lo menos, la manera que hay ahora mismo. A lo mejor está en la tele, pero en una serie, que es lo que a ella le gustaría. Le gusta estar en la tele, está a gusto, Emma es maravillosa con ella y yo la estoy muy agradecida a Emma y a todo el equipo de Fiesta, porque sé que la quieren y la cuidan», ha zanjado. Terelu ha sido muy sincera, confesando que espera recibir en algún momento el mismo premio que Carmen Borrego: «Yo creo que la que mejor os trata es Alejandra. De toda la familia, la que mejor os trata es mi madre en su momento y Alejandra».

Carmen Borrego, la otra protagonista

El Hotel NH Collection Madrid Eurobulding ha sido el escenario ideal para los galardones, reuniendo allí a algunos de los rostros más conocidos de la crónica social, como Carmen Borrego o su sobrina, Alejandra Rubio. La hermana de Terelu, muy feliz con este reconocimiento público, no ha dudado en atender a las cámaras de Gtres:»Estamos acostumbrados a que la gente de delante tenga premios. Cuando llevas muchos años detrás, aunque ahora ya esté ante las cámaras, es el primer premio que me dan que sea un premio amable para mí significa mucho».

Además, ha querido dejar claro que tener una «parte ácida» en la personalidad no es algo negativo: «Todos tenemos una parte amable y una parte ácida. Yo en estos momentos de mi vida quiero tener una parte amable, quiero intentar ser feliz y doy las gracias a la Peña Primera Plana porque llega en un momento muy bonito de mi vida». Lo cierto es que la colaboradora de Sálvame está atravesando una muy buena etapa a nivel profesional en la pequeña pantalla y también a nivel personal, aunque el estado de salud de María Teresa Campos no sea el más favorable.

«Recibir un premio siempre es bonito y más compartirlo con mi sobrina. Ella tiene el Limón, pero creo que el limón no es malo, es más ácido. También es importante que con 23 años te den un primer premio, yo he tenido que llegar a los 56 para que me lo den», ha dicho orgullosa de que Alejandra Rubio haya continuado con el legado familiar en la televisión. Además, aprovechando la oportunidad, ha querido mandar un mensaje cargado de significado: «Compartirlo con ella me hace ilusión y, sobre todo, que vea todo el mundo que nosotros somos, hemos sido y seguiremos siendo una familia unida».

En cuanto al estado de María Teresa, Carmen Borrego ha sido clara, dando buenas noticias: «Poquito a poco, va mejor. Con el cariño de toda su familia y bien, estamos todos muy unidos en estos momentos. Estamos siempre pendiente de ella, está muy mimada, que es lo que se merece». Un momento en el que no ha podido evitar emocionarse al recordar lo importante que es su madre para ella: «Ya me gustaría que estuviera aquí conmigo… Y no me hagas llorar».