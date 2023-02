El dardo de Carmen Borrego a favor de Manuel Díaz al hablar por primera vez de su hermano anónimo

Si hay una situación que ha conseguido emocionar a personas de todos los rincones del país en los últimos días, es sin duda la propiciada por Manuel Díaz y Manuel Benítez. Después de haber pasado más de cinco décadas separados, padre e hijo se reconciliaban de la manera más inesperada para todos sus seguidores, compartiendo de manera pública gestos de cariño y complicidad con los que demostraban haber enterrado el hacha de guerra. Un acercamiento que ha querido agradecer el ex de Vicky Martín Berrocal a través de una rueda de prensa en la que ha convocado a diversos medios para hacer hincapié en la labor respetuosa e informativa que han llevado a cabo durante más de cincuenta años.

Como no podía ser de otra manera, esta emotiva situación era comentada en el plató de Sálvame durante la pasada tarde en un momento que Carmen Borrego aprovechaba para intervenir y expresar lo identificada que se siente con El Cordobés. Y es que, la colaboradora tomaba la palabra para lanzar un dardo a favor del padre de Alba Díaz, dejando entrever que entendía perfectamente que haya querido saber quién es biológicamente. Algo que a ella misma le ocurría hace años con su hermano, a quien conoció cuando ya había cumplido más de 20 años: «Ha sido reconocido por nosotros porque mi padre no vivía ya», comenzaba explicando visiblemente apenada, para después entrar en detalles sobre cómo se produjo ese reencuentro: «Él es anónimo, pero sí quiero decir cómo te sientes después de dar el lugar a esa persona que tiene todo el derecho a saber de dónde viene», zanjaba.

Y es que, esta polémica historia tenía lugar cuando tanto Carmen como Terelu acababan de cumplir su segunda década de vida, situación en la que su hermano se puso en contacto con ellas a través de una persona en común y ellas no tardaron en reaccionar con cierta confusión: «Nosotros habíamos oído cosas pero no teníamos el 100% de nada (…) Al principio te entra la responsabilidad de quién soy yo si mi padre no vive», contaba, admitiendo haber sido «la más dura» en un principio hasta que cambió de postura cuando conoció los resultados de la prueba de ADN, a la que acudió también la propia María Teresa Campos: «El día que te haces la prueba de ADN y no hay lugar a dudas, ese momento en que conoces a un hijo de tu padre, a un hermano… Estábamos todos y se me pone la carne de gallina», sentenciaba al recordar las circunstancias y confesar que ni siquiera habían visto «jamás» una foto de su hermano, aunque sus dudas se despejaron al ver las manos de éste: «Cuando lo vi dije ‘no pueden ser más idénticas a las de mi padre’», finalizaba, asegurando tener una muy buena relación con su hermano en la que no existen los reproches del pasado.