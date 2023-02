Carmen Borrego, de nuevo envuelta en un drama familiar. Aunque tendría que ser uno de los momentos más especiales para la televisiva, que está a punto de convertirse en abuela, la tensión con su hijo José María no le está permitiendo disfrutar de esta nueva etapa de su vida. Después de las duras declaraciones de su cuñada, Paola Olmedo, poniendo verde a su hermana y a su sobrina Alejandra y tras la entrevista de la colaboradora de Sálvame desvelando algunas intimidades de su hijo, parece que la pareja que pronto ampliará la familia ha sacado de la ecuación a la pequeña de las Campos.

Ya se ha convertido en tendencia que, unas semanas antes de dar la bienvenida al bebé, se celebre la conocida como baby shower para desvelar el sexo del pequeño y reunir a la familia y amigos en un intento de celebrar el nacimiento de un nuevo miembro de la familia. Esta fiesta no solo sirve para hacer partícipe al entorno de los futuros papás de este nuevo comienzo, sino también para recibir regalos y crear el ajuar del pequeño y, además, pasar un momento agradable en familia.

Pero, tal y como ha anunciado Semana, José María y Paola no han querido contar con la presencia de Carmen Borrego, abuela del futuro bebé, en este día tan especial. Al parecer, la pareja ha celebrado su propia baby shower para desvelar que el nuevo miembro será un niño y no han invitado a la abuela de este. Tal es la mala relación que reina entre ellos que, incluso, la colaboradora de Telecinco ha tenido que enterarse de esta noticia a través de la prensa, pues su hijo no ha sido capaz de levantar el teléfono para desvelarle que pronto tendrán ente sus brazos un diminuto varón.

«No quiero que mi nieto nazca y yo no esté a su lado», lamentó la hermana de Terelu el pasado mes de diciembre. Unas palabras cargadas de una tristeza que parece que no tiene pensado irse de su vida. Y es que, aunque el parto puede ser un punto de inflexión en la relación maternofilial, y que debido a la situación emotiva acerquen posturas, con este movimiento solo queda constancia de que entre ellos, hasta la fecha, no reina la sintonía. Un tema que le duele en exceso y del que ha evitado hablar de forma pública en varias ocasiones: «De estoy voy a hablar muy poco porque me causa mucho dolor. No he hablado de mi hijo ni he vendido una exclusiva de él. Todo sabéis cómo estoy. Lo único que voy a decir es la verdad».

Pero esta no es la única preocupación que ronda por la cabeza de Borrego. Después de publicarse el complicado estado de salud de María Teresa Campos, vieron la luz unas imágenes de la veterana presentadora con un aspecto de lo más deteriorado que hizo saltar todas las alarmas. Por si fuera poco lo que está teniendo que hacer frente su hija, no tardaron en culparla de haber distribuido esas instantáneas. Al parecer, fue ella quien insistió en que su madre saliera a la calle porque sabía que había prensa en la puerta, según Informalia. Los medios de comunicación estaban pendientes de la evolución de la presentadora, motivo por el que Carmen, según la publicación, habría decidido celebrar el cumpleaños de su hija en casa de su madre. «A Carmen Borrego le viene muy bien que se la vea con ellos, del brazo de su marido, como si fueran los que la cuidan normalmente. Aunque para ello se la tenga que ver a ella. Y Teresa no quiere que la vean así. Es por eso que no quiere recibir visitas», dijo entonces una persona cercana a la televisiva para la publicación.