La traición a las Campos con unas supuestas grabaciones que podrían ver la luz no ha cesado. Kiko Hernández (46) se sentaba el pasado viernes en el plató de Viernes Deluxe para someterse al polígrafo de Conchita y demostrar que su información sobre Gustavo, el chófer de María Teresa Campos (81), era cierta. El colaborador de Sálvame acusa al conductor, que lleva más de treinta años al servicio de la veterana presentadora, de ser el topo de la familia y filtrar información a la prensa. Asimismo, asegura que Gustavo habría grabado centenares de conversaciones de Maria Teresa y sus hijas, Carmen (56) y Terelu (57), con la ayuda de su novia, Ainhoa «para que el día que no esté María Teresa Campos, Gustavo pueda hacerse varios reportajes», dijo.

Un hecho que, pese a que en los últimos días las hermanas Campos y la nieta de la que fuera presentadora de Qué tiempo tan feliz, Alejandra Rubio, se han empeñado en desmentir, defendiendo incluso al hombre de máxima confianza de su madre, -«Yo sí me fío de Gustavo, y no me creo todo lo que se está diciendo, no sé si eso es 100% real. Si estas grabaciones existen, debe haber un motivo muy importante para que se hayan hecho», dijo Alejandra-; ha quedado demostrado esta misma tarde en Fiesta.

Era el periodista Aurelio Manzano quien, al comienzo del programa, revelaba que el formato presentado por Emma García (49) disponía de una de las grabaciones a las que ha hecho referencia Kiko Hernández en los últimos días. «A las siete de la tarde vamos a hacer pública una de las grabaciones que hice Gustavo a Carmen Borrego», anunciaba. Sin embargo, durante el transcurso del programa, la pequeña de las Campos se ha puesto en contacto con el periodista para frenar que el audio se reprodujera, como estaba previsto a la mencionada hora. No obstante, Manzano sí ha desvelado el contenido de la conversación que grabó «hace aproximadamente ocho meses» Gustavo Guillermo a la tertuliana de Sálvame.

«Gustavo iba a hacer un reportaje para la revista Semana junto a María Teresa Campos. En ese momento él pacta su caché con el medio y, una persona muy cercana a él, negocia también el de María Teresa Campos», ha comenzado diciendo Aurelio. Algo que enfureció profundamente a Carmen Borrego «que es la única persona con derecho a negociar todo lo referido a su madre. Cuando Carmen se entera, llama por teléfono a Gustavo sin saber que éste la estaba grabando para protegerse», según cuenta el propio chófer, «de futuros líos que puedan surgir en un futuro», ha añadido.

Primeras imágenes de María Teresa Campos tras su ingreso

Tras abordar el tema de las grabaciones, Fiesta ha emitido en exclusiva las primeras imágenes de María Teresa Campos tras su breve ingreso el pasado 10 de enero en la Clínica de la Luz en Madrid, después de que se lleve meses hablando de su delicado estado de salud para, según señalaron sus hijas, someterse a diversas pruebas médicas. En las instantáneas, la periodista aparece en el coche junto a Gustavo, totalmente ajena a lo sucedido en los últimos días.