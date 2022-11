Kiko Hernández, el cartucho definitivo de Mediaset ante la vuelta de ‘Supervivientes’

Una nueva temporada está a punto de comenzar en todos los ámbitos, y en el televisivo no iba a ser de otra forma. Esto indica que muy pronto dará pistoletazo de salida una nueva edición de Supervivientes, mientras que la productora del reality más extremo de Telecinco ya se encuentra inmersa en la búsqueda de futuros concursantes que estén dispuestos a adentrarse en la aventura de Honduras a la par que dan contenido a la audiencia.

Cabe destacar que en este formato siempre hay un participante que destaca por encima del resto en un principio, sobre todo por su popularidad previa. Este fue el caso de Kiko Matamoros hace unos meses, quien se coronó como concursante estrella antes de viajar a los Cayos Cochinos, aunque después lo cierto es que no fue uno de los personajes más predispuestos a la hora de llevar a cabo las tareas pertinentes. Ahora, cabe la posibilidad de que su testigo sea cogido por nada más y nada menos que su compañero Kiko Hernández, o así lo ha expresado este último durante la última emisión de Sálvame: “Me acaban de ofrecer oficialmente ir a Supervivientes 2023”, contaba, creando así la máxima expectación entre todos los colaboradores presentes en el plató, y entre los espectadores.

No obstante, esta información no ha pillado de sorpresa a unos cuantos. Y es que, durante el pasado verano, el ex concursante de Gran Hermano ya dejó entrever que estaba dispuesto a formar parte del elenco de concursantes de Supervivientes de cara a la próxima edición. Algo que no parecía disgustar, en absoluto, a la productora encargada de llevar a cabo el programa en cuestión: “La productora está muy interesada en que vayas a Supervivientes. Serías la preferencia absoluta”, desvelaba el padre de Laura Matamoros, visiblemente emocionado al ver que su compañero quizá siguiera sus pasos televisivos muy pronto. Por su parte, Hernández no dudaba en levantarse de su silla y hacer una promesa que quizá esté a punto de cumplir: “El año que viene voy a Supervivientes”, afirmaba.

Por el momento, no se tiene la certeza sobre si Kiko Hernández ha aceptado o no el reto, así que habrá que esperar unos meses para saber si definitivamente el colaborador quiere viajar a Honduras para pasar allí hasta tres meses con otros famosos, en un paraje idílico y sin mucho sustento alimenticio. Aún así, cabe destacar que el madrileño ya sabe perfectamente como funciona un programa de este calibre, ya que fue uno de los protagonistas de la tercera edición de Gran Hermano, grabada en 2002, la cual le lanzó al más absoluto estrellato. En ella, el comunicador se dejó llevar hasta tal punto de forjar un romance con Patricia Ledesma, estando siempre situado en el ojo del huracán por parte de algunos de sus compañeros. Ahora, concretamente casi dos décadas después, tendrá oportunidad de demostrar si ese instinto de reality sigue formando parte de su ser.