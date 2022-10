Una noche más, ¿Quién es mi padre? ha dado mucho de qué hablar. En esta ocasión, el programa presentado por Carlota Corredera ha contado con el testimonio de Santiago Lara y Eugenia Laprovittola, presuntos hijos de Diego Armando Maradona. Y es que, Mediaset ha querido homenajear al astro del fútbol justo el día que habría cumplido 62 años. Pero lejos de ser un programa para dar voz a los que estuvieron al lado del argentino gran parte de su vida, también ha servido para que algunos de los colaboradores hayan contado sus propias anécdotas.

Este ha sido el caso de Kiko Matamoros, que ha querido recordar el pequeño homenaje que le hizo al futbolista con un momento de lo más familiar. El colaborador se ha mostrado en numerosas ocasiones fan absoluto de Maradona, reconociendo que, además de ser un genio del deporte, para él también fue una persona excepcional. En ese instante, la conductora del espacio televisivo le ha preguntado si su hijo Diego se llamaba así por la profunda admiración hacia El Pelusa. “Sí, mi hijo se llama Diego por Maradona. También es un nombre que me gustaba”, se ha sincerado.

Y es que, para Matamoros, el argentino siempre fue uno de sus ídolos, lejos de sus malas decisiones, sus escándalos amorosos y sus conocidas adicciones. “Que un futbolista sea de una manera en el campo tiene que ver mucho con su personalidad y su forma de ver la vida. No sé si lo he contado alguna vez. Yo solo tengo un hijo varón, se llama Diego y nació 21 días después del partido en el que Maradona dio la victoria a Argentina en el Mundial del 86”, explicó. Pues, a pesar de las dudas, tras este partido que quedará marcado para siempre en la historia del fútbol, Matamoros lo tuvo claro: “Para un amante del fútbol, Maradona era la perfección”.

Una admiración hacia el argentino de la que el público ya era conocedora. No obstante, sentado en el plató de ¿Quién es mi padre?, el colaborador ha aprovechado para volver a pronunciar buenas palabras hacia el jugador. “Yo cuando hablo de Maradona, si hablamos de fútbol me pongo de pie y si hablamos del hombre también me pongo de pie. La gente que le conoció, que le trató y que estuvo cerca de él o conocía sus circunstancias hablan de una persona con un corazón enorme, de muy buena persona. Nadie somos perfectos, tuvo sus errores, sus defectos y sus fallos pero creo que los pagó caros y, a mí, es un personaje que me conmueve”, ha sentenciado.

Quien no ha estado de acuerdo con el discurso de Kiko ha sido Laura Fa, que ha manifestado creer que una persona que tiene tantísimas demandas de paternidad y que ha sido durante años un padre ausente no puede ser digno de admiración. Y es que, para ella, independientemente de su talento en el campo o su trayectoria profesional, Maradona fue una persona que siempre estuvo ligada a asuntos turbios: “Alguien que ha recibido denuncias por abusos y violaciones no puede ser una buena persona”.