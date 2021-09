Laura Fa vuelve a ‘Sálvame’ para sofocar el incendio

Laura Fa se ha ganado la reprimenda pública por parte de sus compañeros después de la entrevista que ha concedido a Gabriel Rufián. «Tú crees que hay incendio ahí, si no digo nada. Decirle a Patiño ‘peculiar’ o que Paz Padilla es a veces desubicada es grave? Yo he crecido con la tele de rajar y cuando me preguntan me gusta ser irónica y decir lo que pienso».

Belén Esteban empezó a arremeter con fuerza: «Eres una pelota», dijo en referencia a lo que dijo sobre Jorge Javier. Algo que el presentador no terminaba de comprender: «Yo no pincho ni corto en este programa. Entendería que fueran pelotas si yo tuviera algún poder».

Laura Fa destapó una llamada de Belén Esteban nada más salir la entrevista en la que le preguntaba qué había dicho de Chelo-García Cortés sin ni siquiera ver la entrevista.

Gemma López ha dado una de cal y otra de arena al decir que «o eres masoca o te vas la marchar o buscar foco al hablar con Rufián, porque sabías lo que iba a suponer», pero la exculpó: «No me parece grave lo que has dicho de Paz Padilla y María Patiño. Si lo llega a decir Jorge en su entrevista, todo el mundo está aquí ‘ji, ji, ja, ja. Pero lo de Chelo… ¿quién somos nadie para jubilar a la gente?» Laura Fa ha reconocido que se ha puesto en contacto con Chelo-García Cortés, quizá para matizar sus palabras hacia ella, pero la colaboradora no le ha contestado. Su máxima insistencia ha sido dejar claro que «no la mando a la jubilación, es lo que me gustaría para ella».

María Patiño contestó por Twitter a su compañera, a quien acusó de «dejarse llevar por el clickbait un sábado por la mañana mientras yo estoy en la playa’. Ambas se enzarzaron en un intercambio de tuits. Jorge Javier Vázquez ha llamado en directo a María Patiño, quien aseguró que sí que vio la entrevista antes de tuitear.

Patiño ha explicado su punto de vista: «Ella está en otro púlpito, con otro lenguaje. Me da rabia porque veo que ella habla desde un espacio diferente y no lo entiendo. Tengo mi libertad de expresarme y según ella alimento el odio. El odio se alimenta desde el momento que desacreditas a una persona y los demás tenemos derecho a contestar (…) no me molestó que me llamara ‘peculiar’ sino lo de Chelo. He hablado con ella pero no de este tema».

Laura Fa replicó que «no he dicho nada de Chelo que ella no haya dicho estos años. Hay una parte de dar entrevistar que os genera un odio que no entiendo». La colaboradora estaba bastante estupefacta ante el gran revuelo organizado por sus palabras: «De una entrevista de media hora hablo un minuto y medio de ‘Sálvame’».

Quien no estaba presente este lunes en ‘Sálvame’ ha sido Lydia Lozano, quien sí que cargó duramente contra ella en el último ‘Sábado Deluxe’: Mira, lo que dijiste de mí me da igual, lo tengo ya superado, pero lo que has dicho de Chelo me parece tan feo… ¿¡Quién eres tú para decirle a una persona que se jubile!? ¡Tú no eres nadie para decir eso! La gente se jubila cuando le da la gana y más en esta profesión. ¡Nos cortamos la coleta cuando nos da la gana! ¿¡Quién eres tú para decir que está acabada!? Eso ya lo dijiste de mí, ¿estamos todos acabados?».

Otra que no ha visto la entrevista, engaña a la audiencia (cosa habitual) y todo para cobrarse sus vendetas particulares. Pues nada, quemadme en la hoguera y disfrutad del espectaculo. Show must go on!!! 💜 https://t.co/DC2XLetk0X — Laura Fa (@Laura__Fa) September 19, 2021

Además, desveló un hecho desconocido hasta el momento: ¿Sabes lo que me da pena? Que cena contigo siempre que estás en Madrid, siempre está a tu lado en el hotel para que no te quedes sola. ¿Así se habla de una compañera?», finalizó.