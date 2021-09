Lydia Lozano carga contra Laura Fa tras su explosiva entrevista

Laura Fa ha desatado la indignación entre sus compañeros de ‘Sálvame’. Todavía escuecen las palabras que les dedicó durante su entrevista con Gabriel Rufián la pasada semana. En un principio la temática no iba a ser esa, pero la conversación entre ellos acabó derivando en la opinión que la colaboradora tenía sobre ciertas personas de su entorno profesional. Una de las peor paradas fue Chelo García-Cortés, por quien Lydia Lozano ha sacado ahora la cara.

El pasado sábado, al finalizar la entrevista que Bárbara Rey dio en el ‘Deluxe’, salió a relucir el nombre de Chelo y Lydia quiso tener un guiño con ella: «¡Chelo, que te queda mucho carrete, nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer en tu vida profesional!». Intrigada, María Patiño le pidió que explicase el motivo de este mensaje: «El otro día nuestra compañera Laura Fa fue a Cataluña a hacer una entrevista con Rufián, que se suponía que era una entrevista política, y terminó hablando de ‘Sálvame’, de los compañeros», ha comenzado diciendo.

Lydia Lozano ni siquiera se enfadó con la catalana sino que se limitó a defender a García-Cortés: «Mira, lo que dijiste de mí me da igual, lo tengo ya superado, pero lo que has dicho de Chelo me parece tan feo… ¿¡Quién eres tú para decirle a una persona que se jubile!? ¡Tú no eres nadie para decir eso! La gente se jubila cuando le da la gana y más en esta profesión. ¡Nos cortamos la coleta cuando nos da la gana! ¿¡Quién eres tú para decir que está acabada!? Eso ya lo dijiste de mí, ¿estamos todos acabados?», se preguntaba indignada.

Ni corta ni perezosa, Lydia Lozano abrió la caja de los truenos y destapó algo que no se sabía hasta el momento y que no deja en muy buen lugar a Laura Fa: «¿Sabes lo que me da pena? Que cena contigo siempre que estás en Madrid, siempre está a tu lado en el hotel para que no te quedes sola. ¿Así se habla de una compañera?», apuntó. Por último, la colaboradora resaltó las palabras que le había dedicado: «De mí ha dicho que soy clasista, que soy machista y que no puedo hablar ni de violencia vicaria ni del maltrato de la mujer. También que ya me tengo que retirar porque soy una showman».

Cabe recordar que Laura Fa habló de sus compañeros de ‘Sálvame’ de la siguiente manera. De María Patiño afirmó que es «una persona peculiar». Mucho más crítica se mostró con Paz Padilla, a la que ve «desubicada»; y especialmente con Chelo García Cortés, a la que tachó de «antigua» y de que «está en edad de jubilarse. Chelo está totalmente superada, y mira que Chelo era un ídolo de masas». Está por ver qué es lo que sucede cuando se reencuentre cara a cara con ellas en el plató de ‘Sálvame’.