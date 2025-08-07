Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate, mantienen desde hace más de una década un complicado y tenso proceso judicial por la custodia de su hijo en común, Nicolás, que actualmente tiene 14 años. Esta batalla ha vivido recientemente un nuevo capítulo en Miami, donde se ha celebrado una vista judicial a la que Colate ha acudido tras viajar expresamente desde España, mientras que Paulina, quien reside en Miami, ha decidido no presentarse, generando así un nuevo episodio de conflicto en este largo proceso.

El origen de esta disputa se remonta al divorcio definitivo de la pareja, ocurrido hace ya más de doce años, pero con el paso del tiempo, las diferencias entre ambos se han mantenido e incluso han aumentado, afectando directamente al bienestar de su hijo. Nicolás, que ha vivido la mayor parte de su vida en Miami con su madre, fue autorizado por la justicia estadounidense para pasar el verano en España, bajo la custodia temporal de su padre, una decisión que ha sido motivo de múltiples recursos y controversias.

La justicia de Miami, tras analizar el estado emocional del menor, dictaminó que Nicolás atravesaba una crisis, con síntomas de ansiedad y estrés, por lo que le ordenó continuar con terapia psicológica y otorgó prioridad a un «descanso» de la dinámica familiar que le ha generado tanta tensión. En este sentido, el tribunal consideró que el adolescente debía pasar un tiempo en España, participando en un campamento de verano que le permitiera alejarse de las disputas familiares y disfrutar de un entorno más relajado y con compañeros de su edad. Esta decisión fue respaldada por la guardiana de la corte, quien vela por los intereses del menor.

Sin embargo, el traslado de Nicolás a España no fue sencillo. Según la resolución judicial, Paulina Rubio debía encargarse personalmente de llevar y recoger al menor en el campamento, pero la cantante incumplió esta orden, lo que obligó a que Nicolás viajara solo en un vuelo transoceánico no acompañado, una situación poco habitual y que ha generado preocupación entre los abogados y la familia paterna. Este incumplimiento es solo una muestra más de la complicada relación que mantiene Paulina con las decisiones judiciales en torno a su hijo.

Colate, que reside en España, se ha desplazado hasta Miami para asistir a la última audiencia, cumpliendo así con la orden de la juez, y ha reafirmado su intención de que su hijo permanezca con él en España durante el verano. El empresario ha explicado que Nicolás tiene muy claro que quiere vivir en España con él y su familia paterna, que incluye abuelos, tíos y primos a quienes el joven adora y con quienes desea estar. Colate ha dejado claro que su prioridad es ofrecer a Nicolás un entorno estable, familiar y lejos del conflicto constante. Por otro lado, Paulina Rubio ha seguido intentando limitar el régimen de visitas y el traslado de su hijo, presentando diversos recursos legales que han sido desestimados por los tribunales.

Además, la cantante enfrenta actualmente en España dos procesos judiciales por presunta agresión a su hijo, hechos ocurridos en verano de 2024, que añaden una dimensión preocupante a la ya delicada situación familiar. La complejidad de esta situación refleja el desgaste emocional y legal de una relación rota hace más de una década, que ha tenido en medio a un adolescente que, en lugar de vivir una infancia y adolescencia tranquila, ha tenido que afrontar múltiples problemas derivados del enfrentamiento de sus padres. La juez ha enfatizado en la necesidad de que Nicolás disfrute de un periodo de normalidad y tranquilidad, alejándose temporalmente de las disputas para centrarse en su crecimiento personal y su salud emocional.