Colate Nicolás Vallejo-Nágera ha vuelto a ganarle una batalla a su ex, Paulina Rubio. Desde su separación, el ex matrimonio está enfrentado por la custodia de Nico, su hijo en común de 14 años. El menor de edad, que vive en Miami, durante estos años ha estado a caballo entre España y Estados Unidos -donde tiene fijada su residencia-. Sin embargo, el vástago del empresario y de la ‘Chica Dorada’ también pasa mucho tiempo en el país natal de su progenitor donde, además, tiene a sus tíos y primos, con los que tiene una relación muy cercana. Ahora, Nico Jr., estará los próximos meses más tiempo de lo habitual en nuestras fronteras con motivo de las vacaciones de verano.

Colate le gana una nueva batalla

Tras varias batallas judiciales, el tribunal de familia de Miami ha considerado que Nicolás, el hijo de Paulina y Colate, pase el verano junto a su familia paterna en España. Tras dos horas de una comparecencia telemática -aunque estaba previsto que tan solo fueran treinta minutos-, la justicia ha considerado que el menor de edad vuele hasta nuestras fronteras donde pasará los próximos meses.

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera en una imagen de archivo / Gtres

Ha sido la periodista Paloma Barrientos en el programa de Federico Jiménez Losantos la que ha contado con todo lujo de detalles esta resolución por parte del tribunal de Miami. Según ha contado la colaboradora, los informes psicológicos han dictaminado que el hijo de Colate y Paulina no está atravesando una situación fácil. Precisamente, tanto el empresario como la familia de este siempre han pedido que se escuche al menor que, según ellos, prefiere estar en España con ellos que con su madre en Estados Unidos.

Por el momento, ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, Colate siempre ha manifestado que el deseo de su unigénito es vivir junto a él y su familia paterna. «Lo único que pedimos es que Nico pueda estar con su familia española, con mi madre, con sus tíos, con sus primos a los que adora. Nada más. Creo que es una petición justa. Todo lo que diga lo utiliza luego en mi contra. Yo solo quiero protegerlo», dijo recientemente para el portal Egos. Posteriormente, el portal mencionado, pudo hablar con el entorno del empresario, que se mostró muy enfadado ya que su ex viajó a España por razones profesionales sin su hijo: «Lo normal habría sido que el chico la acompañara y pudiera pasar unos días con su familia paterna, pero en cambio le dejó solo en Miami. En cuanto Colate lo supo por una llamada del hijo, se trasladó a Miami para estar con él».

Colate junto a Paulina y su hijo. (FOTO: GTRES)

Esto es, sin duda, un triunfo para Colate que, desde hace años -y aunque tienen la custodia compartida-, vive en Miami para estar cerca de su hijo, tal y como se acordó en una de sus primeras batallas judiciales. Sin embargo, eso no ha impedido que el menor viaje en contadas ocasiones a España. De hecho, recientemente Paulina denunció a su ex asegurando que había «secuestrado» a su descendiente en común, al que no veía hace tiempo tras el incumplimiento.