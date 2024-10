El gran enfado de Colate Vallejo-Nágera con el hermano de Paulina Rubio

Desde hace más de una década Colate Vallejo-Nágera y Paulina Rubio protagonizan un culebrón que parece no tener fin. Desde que en 2012 decidieron poner fin a su historia de amor han sido varios los enfrentamientos que han tenido por la custodia de su único hijo. De hecho, por este motivo sus nombres vuelven a colocarse en la primera plana mediática.

Una fuerte discusión

El empresario ha tenido una fuerte discusión con el hermano de Paulina, Enrique y su mujer, María Escrivá, en la estación de AVE de Segovia. Colate, que tiene la intención de instalarse en España debido al alto volumen de proyectos profesionales que tiene, se había citado con la cantante para realizar el intercambio de su hijo.

Colate Vallejo-Nágera en un evento. (Foto: Gtres)

Sin embargo, la intérprete de Ni una sola palabra no apareció. La idea principal era que el menor regresara con su madre a Miami (Estados Unidos) que es donde vive. «Tengo un mail de la madre diciendo que tengo que estar aquí. Yo estoy aquí, me lo ha pedido la madre y estoy cumpliendo… Pues me avisa: ‘Que he perdido el vuelo’», recriminaba Colate a los tíos maternos de su hijo, según indica Lecturas. «La madre tiene que venir aquí», puntualizaba, visiblemente enfadado. Finalmente, no hubo intercambio.

Coalte Vallejo-Nágera ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

Este delicado episodio pone de manifiesto que la relación entre Paulina y Colate, lejos de calmarse con el paso de los años, es cada día más insostenible. Por ahora, la cantante no se ha pronunciado al respecto y se mantiene al margen en todo lo relacionado con la custodia de su hijo.

Paulina y Colate: su historia de amor

El origen de la historia de amor entre Colate y Paulina se remonta al año 2005. Si bien parecía que todo iba a quedar en un breve romance, a los tres meses se fueron a vivir juntos a un piso de Madrid, consolidando así su romance. Dos años más tarde, en 2007, se dieron el ‘sí, quiero’ en la capilla de San Francisco de Asís, ubicada en el parque ecoturístico de Xcaret, en el Caribe mexicano.

Paulina Rubio y Colate a la salida de una tienda. (Foto: Gtres)

Después, en 2009, comenzaron a circular ciertos rumores de crisis entre ellos. Sin embargo, en 2010 nació su primer hijo en común, Andrea Nicolás, un niño de lo más esperado y querido por la pareja que en 2012 se separó definitivamente, aunque no fue hasta 2014 cuando firmaron el divorcio, que sería mediático y complicado a partes iguales.