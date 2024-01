Todas las veces que Paulina Rubio vetó laboralmente a Colate hasta asfixiarlo económicamente

Colate Vallejo-Nágera no lo ha tenido fácil. Quizá esa sea la primera conclusión que se puede sacar de su entrevista en De Viernes, el programa que ha revolucionado el prime time de Telecinco los viernes por la noche. El empresario se sentó para contar como han sido los últimos años de pleitos, demandas, quejas y problemas con su ex mujer, Paulina Rubio, y hablar, asimismo, de muchas de las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar en los últimos años.

El empresario asegura que todo lo hace por su hijo, hoy ya con 12 años, «que es un chico despierto que se empieza a dar cuenta de muchas cosas». Hay personas que, cegadas por su ambición renuncian a muchas cosas por su carrera profesional y después está Colate, quien ha renunciado, de momento, a vivir en España, donde le podría ir mucho mejor laboralmente, y seguir, por ende, en Miami, enfrentándose muchas veces a la precariedad. Y es que, aunque Estados Unidos sea la tierra de las oportunidades, para el madrileño vivir allí ha sido durante años una auténtica pesadilla donde el poder y la influencia de Paulina han logrado condicionar de manera notable su carrera profesional. LOOK dispone de toda la información en exclusiva.

Nicolas Vallejo Nagera en un evento en Madrid / Gtres

Aunque muchos piensen que Colate Vallejo-Nágera ha vivido a la sombra de su ex esposa, el hermano de Samanta Vallejo-Nágera tuvo una vida anterior a Paulina con la que fue, desde uno de los hombres fuertes de la noche de la capital madrileña, hasta ser promotor de la primera gira de Operación Triunfo. Al conocer a la reina del pop latino, Nicolás pasó a dedicarse plenamente a su carrera que, curiosamente, o no, coincidió con los mejores años de la artista. Desde que en el 2012 Colate decidiera dar portazo a su matrimonio, su suerte económica y laboral cambió llegando a estar años vetado en importantes empresas del sector audiovisual en Latinoamerica y Miami. Fuentes de toda solvencia así lo atestiguan a este digital: «Colate ha estado entre la espada y la pared muchos años. O todo con Pau o nada sin ella. Hasta hace pocos años, el poder de ella en televisiones como Univisión o Televisa era colosal». Curiosamente, en Univisión, Colate si logró hacerse un hueco, aunque discreto, durante un periodo de casi dos años, pero fue «sol que poco duró».

Según ha podido saber LOOK por boca de un importante directivo de televisión mexicano afincado en Miami «Que yo sepa, Paulina le ha cerrado puertas a Colate en Televisa, Telemundo y Azteca América. Tened en cuenta de que Paulina se ha creado en Televisa, es un producto de Televisa. Solo hay que recordar quien es la mamá de ella para entender que mucha gente le debía favores. Todo lo que ha podido le ha perjudicado. Lo mismo ha pasado con Telemundo». Contactado por este medio, Nicolás ha confirmado la información: «Veo que has hecho un buen trabajo y te lo agradezco. No sabría decirte todos los lugares en los que por ser el ‘ex de’ me han cerrado la puerta o no han querido siquiera escuchar lo que tenía que ofrecer. Soy el único español que para ganar dinero se tiene que ir de Estados Unidos», sentencia.

Paulina Rubio y Colate a su salida de un establecimiento / Gtres

La prensa rosa latina: su gran cruz

A medida que la carrera de ‘Pau-Latina’ ha ido decayendo -no saca disco desde hace 6 años-, sus tentáculos e influencia han ido decayendo; Colate ha podido levantar cabeza y, en agosto del 2023, los mexicanos pudieron conocerle mejor gracias al reality show Hotel Vip, cuyos derechos fueron adquiridos por Televisa. A partir de ese momento, también la opinión pública empezó a cambiar. Después de más de una década de campañas feroces en la prensa latina donde la cantante es un personaje muy querido, y tras años soportando infinidad de titulares negativos que contribuyeron a su ostracismo social, la imagen pública de Nicolás comienza a cambiar al otro lado del charco.

Paulina: una diva caprichosa

Con su paso por De Viernes, Colate también dio a conocer el difícil carácter de Paulina Rubio en la intimidad. El ex concursante de Supervivientes confesó a Beatriz Archidona y Santi Acosta que la artista «es una diva. Es insegura, controladora y caprichosa, si le habla así a un juez, imaginad como me hablaba a mí», dijo después de ver un vídeo donde la popstar se mostraba despectiva y altiva en los juzgados de Miami. Una historia, la del ex matrimonio, con un mal final en el que la sed de venganza ha conseguido imponerse al interés del hijo de ambos. Pero, no hay mal que cien años dure.