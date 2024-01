Colate destapa su experiencia con Paulina Rubio y con Patricia Pérez: «Me dijo que estaba embarazada»

«Soltero y entero». Así se ha definido Colate en su última intervención televisiva, pero no siempre fue así. El empresario saltó a la fama a raíz de su tormentosa separación de Paulina Rubio, aunque en su historial amoroso hay otros rostros conocidos. Recientemente ha hablado de Patricia Pérez, con quien mantuvo una historia de amor que muchos han olvidado.

Colate ha señalado a la presentadora y sus palabras han tenido mucha importancia porque ahora está de plena actualidad. Patricia Pérez ha dado una entrevista en Antena 3 para explicar el problema de salud que padece su marido. Mientras tanto, el hermano de Samantha Vallejo-Nágera ha recordado cómo fue el romance que vivieron hace años.

Patricia Pérez posando / GTRES

«La conocí cuando ella venía de una relación muy difícil», empieza diciendo. Asegura que hizo muchas cosas por ella, de hecho se ha atribuido algunos de sus méritos profesionales. «Hice que se cambiase de cadena, que le diesen un programa nuevo y creo que ella no fue muy agradecida». Después ha reconocido que este noviazgo no tuvo un buen final. «Patricia no fue muy buena conmigo, a pesar de lo mucho que le ayudé. También acabó un poco mal».

Colate, sobre Paulina Rubio: «Hice todo lo posible por arreglarlo»

Lo primero que ha hecho Colate ha sido admitir que su familia nunca estuvo de acuerdo con la historia que mantenía con Paulina Rubio. Asegura que su padre le advirtió de las consecuencias de mantener una historia de amor con un rostro tan importante a nivel internacional. Lamentablemente no se equivocaba y el empresario terminó sufriendo las consecuencias de la fama.

Colate insiste en que se sintió presionado porque la red que envolvía a Paulina Rubio era mucho más poderosa. Ha dejado claro que desde el primer momento el noviazgo estuvo cargado de polémica, de hecho estuvieron a punto de romper, pero ella se quedó en estado.

Colate en ‘¡De Viernes!’ / Telecinco

«Era insegura, caprichosa, una diva, hubo una fuerte discusión que marcó un antes y un después en nuestra relación, cuando íbamos a dejarlo ella me dijo que estaba embarazada», declara en ¡De Viernes!

Recalca que intentó solucionar sus diferencias con Paulina, a pesar de que esto se presentó como una tarea imposible y no tuvo más remedio que firmar los papeles del divorcio después de un proceso lento y muy complejo. «Hice todo lo posible por arreglarlo, pero pasó algo que no tenía que haber pasado y hasta hoy».

Su historia con Eugenia Martínez de Irujo

Eugenia Martínez de Irujo en un evento / GTRES

En el currículum sentimental de Colate Vallejo-Nágera también está el nombre de Eugenia Martínez de Irujo. Se conocieron de forma casual y asegura que terminaron realmente enamorados, a pesar de que pagaron un precio muy alto porque ambos eran dos rostros muy conocidos.

«Éramos amigos, un día de fiesta ella estaba en la casa de al lado. Hablamos y los estábamos pasando mal los dos, ahí empezó algo más y nos sentimos muy bien. Nos ayudó mucho en esa etapa», comenta al respecto. «Era un boom mediático y yo valoré si seguir o no con la relación. Me compensaba». Esta historia terminó, pero no tuvo un final tan amargo como el que experimentó con Patricia o con Paulina.