Después de Lolita, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Tamara Falcó, le ha llegado el turno a Paulina Rubio. La cantante mexicana ha sido la protagonista, este miércoles, de las escenas tras el telón de El Musical de tu vida, el espacio de Telecinco producido junto a Globomedia, y presentado por Carlos Sobera, donde un personaje famoso en la crónica social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras, se da cita para repasar su vida a través de números musicales producidos, coreografiados e interpretados «por profesionales de acreditada trayectoria en el género, propiciando una extraordinaria experiencia tanto para el entrevistado como para los espectadores», en propias palabras de la cadena.

Recién aterrizada de América, Paulina Rubio ha comenzado echando la vista más de cuarenta años atrás. La artista ha recordado sus veranos en Transanquelos, en Galicia, de donde era su abuela materna, Macuca; el cásting que, sin saberlo, sería el motor que la catapultara a la fama un tiempo después; y hasta su primer amor que, además, la ha visitado por sorpresa en plató. Se trata de David Muñoz, conocido por ser la ficha blanca (el dado) de Parchís, el icónico grupo musical infantil en España. «¡Qué ilusión! ¡Qué hermoso! La ficha blanca y yo compartíamos ilusión, era un amigo imaginario. Teníamos ganas de crecer juntos y cantar muchas canciones. David Muñoz fue mi primer amor, mi amor platónico», ha dicho la natural de Ciudad de México.

Paulina Rubio en ‘El musical de tu vida’ / Telecinco

Asimismo, pasada su infancia y adolescencia, la conocida como La Chida Dorada, ha repasado los momentos clave de su trayectoria profesional y también de su vida personal -ya como personalidad reconocida-, sin detenerse en profundidad, eso sí, y contra todo pronóstico, en lo que que ha sido objeto de numerosos titulares en la crónica social de nuestro país: su relación y posterior divorcio con el padre de sus hijos, Colate Vallejo-Nágera, Andrea y Eros. La artista y el empresario comenzaron una relación en 2005, y hasta 2012. Cabe recordar, en este sentido, que, si bien cuando se hizo pública su separación, ambos afirmaron que lo hacían de una manera amistosa, la realidad fue muy distinta.

Aunque no ha dicho nada en concreto sobre su ex pareja, la cantante sí ha querido soltarle alguna «pullita» aprovechando que Carlos Sobera ha recordado su relación con él. Justo esto ocurría, cuando Carlos Sobera le ha comentado a Paulina que había visto a su perrita (una pomerania muy especial) en todos los momentos de su vida y ha afirmado: «Yo la he visto en videoclips, la he visto en tu boda con Colate», en ese momento, con cierto tono sarcástico, Paulina Rubio ha respondido: «Sí, también estuvo en mi boda». Segundos después, Carlos Sobera le ha lanzado otra pregunta: «¿Se lo pasó bien? ¿y Colate?», y Paulina que seguía contestando con tono irónico, ha contestado: «Los dos se lo pasaron increíble, hasta yo lo pasé bien».

Sin embargo, Paulina sí a hablado abiertamente, sobre su papel como madre. La cantante ha destacado que es el «mejor de su vida», a la vez que el más difícil. «Una mujer puede lograr cualquier cosa por amor. Ser mamá es inexplicable, mis hijos son acción y aventura, e intensidad. Vivir con ellos me llena de amor y de energía, son mis mejores maestros. Desde que nacieron mis hijos mi música es mucho más feliz, menos dramática. Mis prioridades han cambiado con mis hijos. Pienso en ellos hasta dormida, creo que es algo que le pasa a todas las madres», ha dicho.

Paulina Rubio en ‘El musical de tu vida’ / Telecinco

Unas palabras que le han servido, además, para describir los sentimientos que su progenitora, Susana Dosamantes, sentía hacia ella. Visiblemente emocionada, Paulina ha confesado que no ha superado el duelo tras la muerte de la que fuera una reconocida actriz en México. María del Perpetuo Socorro Guadalupe Susana Dosamantes Rul Riestra -su verdadero nombre-, falleció en julio de 2022, apenas dos meses después de que le fuera diagnosticado un cáncer de páncreas.

La visita de Paulina Rubio a Telecinco se ha producido apenas unos meses después de su polémica entrevista en el grupo de comunicación rival. Concretamente, con Sonsoles Ónega en Y ahora Sonsóles. Además de que no se quitó las gafas de sol en ningún momento ya en plató, la cantante protagonizó una surrealista confusión entre Rocío Jurado y su hija, Rocío Carrasco. «Es mi hermanita. Justo estaba hablando con ella, que venía yo de un AVE. Yo la quiero mucho», dijo.

Miguel Bosé cerrará la temporada de ‘El musical de tu vida’

Antes de la emisión del programa, Carlos Sobre ya habló sobre Paulina Rubio en una entrevista para El Televisero. El veterano presentador confesó que la de la cantante había sido una de las entrevistas que más le habían sorprendido en El musical de tu vida: «Ella nos tiene acostumbrados a una imagen frívola que yo creo que muchas veces ella misma la potencia y lo ha fomentado, y en este programa vamos a ver a una Paulina diferente», dijo. «Me sorprendió porque cuando decía a la gente va a venir Paulina Rubio me decían prepárate. Y no, Paulina estuvo descomunal», añadió Sobera.

Paulina Rubio en ‘El musical de tu vida’ / Telecinco

Sea como fuere, lo cierto es que con la entrega dedicada a la vida de Paulina Rubio, El musical de tu vida encara la recta final de su primera temporada; pues tan solo queda otra entrega, la de Miguel Bosé. El intérprete de Si tú no vuelves o Morir de amor será el próximo en ocupar el sillón del teatro que emula al mismísimo Broadway.