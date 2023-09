La tensión de Colate con Sonsoles Ónega en su regreso a la televisión

Esta nueva temporada televisiva promete, y mucho. Las cadenas están sacando sus mejores armas para coronarse líderes en audiencia en la totalidad de sus programas. Y, mientras Ana Rosa calienta motores para estrenarse en TardeAR el próximo 18 de septiembre, Sonsoles Ónega ya ha movido ficha. Una semana después de dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada de su programa, la periodista ha anunciado su nuevo fichaje: Colate.

Nicolás Vallejo-Nágera ha regresado a la televisión junto a Antena 3, aunque no tendrá que abandonar Miami, donde reside actualmente para estar más cerca del hijo que tiene en común con Paulina Rubio. El tertuliano se suma así al elenco de colaboradores que acompañan a Ónega en las tardes, bajo la etiqueta de ‘corresponsal en Miami’. Un fichaje estrella que cuenta con un extenso círculo de amistades y que está dispuesto a aportar información sobre rostros conocidos más allá de nuestras fronteras. Sin embargo, su reaparición ha creado un revuelo en la red por su actitud con la presentadora.

Un rifirrafe muy sonado

Después de la presentación del nuevo fichaje de Y ahora Sonsoles, ha comenzado la tensión. La conductora del espacio televisivo se ha aventurado a decirle: «No sé qué preguntarte, porque me han dicho que no puedo hablar de todo lo que yo quisiera saber». Según ha informado, el representante de Colate habría facilitado una lista al programa con temas que no se podían tocar, entre ellos su relación con Paulina Rubio. Una queja que no ha sentado nada bien al protagonista, que ha respondido con una actitud muy criticada. «No hay ninguna prohibición. Puedes preguntarme lo que quieras, pero tengo cosas más interesantes que contar que esas. Me molesta que me preguntéis siempre lo mismo. Soy más que un ex. Desde que me separé he hecho más de 500 programas, tengo negocios…», se ha defendido.

Sonsoles Ónega ha intentado dejar la tensión a un lado y resolver el asunto con otra pregunta, sin ser consciente de que estaba metiendo el dedo en la llaga: «¿Qué te pregunto entonces? Dame un titular». Una pregunta que no se esperaba Colate, que ha vuelto a responder con una actitud nada acertada: «¿Que te dé un titular? Cúrratelo tú, que es tu programa». Una frase corta pero cargada de intención que ha resonado en todo el programa, creando un momento incómodo tanto para ellos como para el resto de compañeros de plató. La presentadora ha optado por restar importancia al momento y preguntarle cómo prefería que se dirigiera a él, como Nicolás o como Colate, su apodo. «Depende de quién lo haga. Tú llámame Nicolás», ha sentenciado el nuevo corresponsal del programa, dejando claro que la periodista no forma parte de su círculo de confianza que le puede llamar de forma cariñosa.

Tras esto -y contradiciéndose- Colate ha continuado con su entrevista, hablando de su ex mujer, con quien mantiene una relación nada cordial. «Todas las dificultades que he vivido me han hecho mejor hombre, más fuerte y más completo, porque lo que más te hace crecer en esta vida es pasarlo mal y yo lo he pasado muy mal y he aprendido mucho», ha sentenciado. Ahora, comienza una nueva aventura para él en la televisión, aunque seguro no estará exenta de polémica.