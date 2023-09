La nueva temporada televisiva llega con fuerza y muchos cambios, sobre todo en Telecinco. Tras la salida de Sálvame de la parrilla, la cadena de Fuencarral se ha visto en la necesidad de reinventarse, y uno de los giros más destacados ha sido la presencia de Ana Rosa Quintana en las tardes. Un movimiento que ha puesto en jaque a Antena 3, pues ahora Sonsoles Ónega tendrá que competir contra la que fuera ‘reina de las mañanas’ por conseguir la mejor audiencia. Y ya están calentando motores.

Sonsoles Ónega en la presentación de la nueva temporada de ‘Y ahora Sonsoles’ / Gtres

La periodista madrileña, que conducía Ya son las ocho, ha reaparecido en el Festival de Vitoria para presentar la nueva temporada de su programa. Lo ha hecho segura, sin miedo ante su nuevo horizonte y poniéndose humilde en la cuenta atrás de su enfrentamiento periodístico. «Tengo expectación por ver los programas de los compañeros, que no me gusta decir ex compañeros. Seremos compañeros toda la vida», ha comenzado diciendo, en un intento de dejar claro que, para ella, esto no supondrá una batalla con Ana Rosa, aunque sí lo sea en cuanto a números.

Lo cierto es que para Ónega comienza una nueva temporada de su programa, pero todas las miradas están puestas en su máxima competencia: Ana Rosa. Sin embargo, es una cuestión que la periodista ni siquiera se plantea. «No vamos a arrancar la temporada a puñetazos, yo no desde luego», ha zanjado, dejando claro que Antena 3 no le ha impuesto ningún objetivo de dato a lo largo de toda la temporada. Pero las comparaciones son inevitables, pues ambas se han consolidado como dos grandes de la comunicación de nuestro país, aunque Sonsoles no opine lo mismo. «Ana Rosa Quintana es una grande de la comunicación y yo estoy empezando», ha dicho con total sinceridad y sin perder la humildad.

Ana Rosa en la presentación de ‘TardeAR’ / Gtres

Y hablando de figuras importantes en el periodismo de nuestro país, la madrileña no ha podido evitar acordarse de María Teresa Campos, que fallecía el pasado 5 de septiembre después de unos meses de máxima preocupación por su salud. «María Teresa ha abierto caminos a todas las mujeres y no solo a las que se dedican a la comunicación. Todo lo que hacía María Teresa en los 70 es, probablemente, su obra más imponente. Yo a María Teresa nunca la conocí, solamente la vi y la admiré y trataba de aprender sin saber si algún día podría hacer un programa de televisión», se ha sincerado, haciendo -sin querer- un pequeño homenaje a la periodista.

María Teresa Campos por las calles de Madrid / Gtres

Los tiempos cambian en la televisión y los rostros conocidos se van abriendo nuevos caminos. Pero, a pesar de su nuevo horizonte en la competencia, Sonsoles Ónega siempre estará agradecida de haber formado parte de Telecinco: «No se me olvidará nunca, en junio del año 2018, 15, viernes, arrancó Ya es mediodía con pocas expectativas, pero con toda la ilusión. Para mí ha sido el proyecto profesional más determinante en mi carrera profesional. Y tendré que estar siempre agradecida a quien me dio la oportunidad de presentar ese programa y a quien puso mi nombre encima de la mesa de Paolo Vasile, que se llama Pedro Piqueras», ha zanjado. Ahora, comienza una nueva etapa para la periodista, de nuevo al frente de su programa y con una batalla entre cadenas de la que parece no querer formar parte.