Así será el último adiós a María Teresa Campos en Málaga

María Teresa Campos fallecía el pasado 5 de septiembre a los 82 años en Madrid, víctima de una insuficiencia respiratoria aguda sumada a un grave deterioro cognitivo que terminó con el peor de los desenlaces. Sus restos fueron trasladados hasta el tanatorio madrileño de la Paz, donde familiares y amigos acudieron a dar el último adiós a la comunicadora y a mostrar sus máximas condolencias a su círculo más allegado. No obstante, tal y como ha trascendido, la misa oficiada por el Padre Ángel y la ceremonia religiosa que se celebró en la capital no será la última despedida que se haga en su honor.

Tal y como ella quería, sus cenizas descansarán en Málaga, la ciudad donde creció personal y profesionalmente y en la que sus habitantes también podrán despedirse de ella esta misma tarde. Será en la iglesia de San Pablo de la ciudad andaluza a las 19:00h de este lunes cuando se celebre la misa funeral que han preparado sus familiares en su honor. El templo religioso escogido rinde culto a la Hermandad del Cautivo, la figura a la que María Teresa siempre confesaba tener una gran devoción.

María Teresa Campos, Carmen Borrego y Terelu Campos en las calles de Málaga/ Mediaset

Para el sepelio, contarán con la presencia de José Sánchez, antiguo vicario de la diócesis de Malága que mantenía una gran relación de amistad con María Teresa, el cual será el encargado de oficiar la misa. La ceremonia contara con las actuaciones en directo de Juan Peña y Diana Navarro y, tras ellos, sus restos convertidos en cenizas serán trasladados, definitivamente, a la Hermandad de la Paloma, lugar donde se depositarán junto a su madre y sus hermanos por expreso deseo de la recién fallecida.

Málaga fue siempre un refugio para María Teresa Campos. Aunque nació en Tetúan, lo cierto es que cuando tan solo tenía un año se desplazó hasta la ciudad andaluza, donde pasó su infancia y donde vivió sus primeros pasos en el mundo de la comunicación de la mano de Radio Juventud Málaga, además de formarse académicamente allí. Es por ello por lo que rendir un sentido homenaje a la mítica presentadora en Málaga era uno de sus principales deseos que sus hijas no han dudado en cumplir.

Terelu Campos y Carmen Borrego en Málaga/ Gtres

Terelu Campos y Carmen Borrego llegaron este domingo 10 de septiembre a la Costa del Sol tras vivir una multitudinaria despedida a su madre en la capital. Nada más llegar, ambas hermanas se reunieron con un grupo de amigos en una terraza de un restaurante donde se arroparon de abrazos y cariños de sus seres queridos, quienes no dudaron en volcarles todo su apoyo. No obstante, cabe destacar que esta ceremonia no será la única que se va a realizar a la comunicadora tras su fallecimiento. Y es que según ha narrado Alejandro Rubio, la familia estaría organizando, de cara a la semana siguiente, otro funeral en Madrid. En esta ocasión, Miguel Poveda y Alba Moreno serán los encargados de realizar una actuación musical durante el homenaje a la periodista.