Terelu Campos y Carmen Borrego «desbordadas» de tanto amor: así afrontan el último adiós a su madre

El mundo de la comunicación llora la muerte de María Teresa Campos. La veterana presentadora ingresaba el pasado domingo, 3 de septiembre de urgencia en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid a consecuencia de una insuficiencia respiratoria aguda. Tras varios días bajo supervisión médica fallecía a los 82 años en la madrugada del 5 de septiembre, arropada por sus familiares. Durante la jornada del martes, el tanatorio de La Paz, situado en la localidad de Tres Cantos, fue un ir y venir constante del entorno más cercano a la comunicadora, de numerosas personalidad, de compañeros y amigos. Todos ellos quisieron acercarse al mencionado enclave para poder rendir homenaje a la periodista. Sin embargo, no será hasta este miércoles, 6 de septiembre, cuando Teresa Campos será incinerada en un acto celebrado en la más estricta intimidad, por deseo expreso de sus seres queridos, tal y como reveló la propia Terelu Campos, rota de dolor.

Terelu Campos / Gtres

Cerca de la media mañana han comenzado a llegar los primeros asistentes al último adiós a la comunicadora. No ha faltado Gustavo, su mano derecha. Con su presencia se confirma que es considerado como uno más del clan, ya que como la propia María Teresa ha confesado en varias ocasiones, es el hijo que nunca tuvo. Antes de entrar en el edificio ha atendido a la prensa y ha destacado de la fallecida su enorme generosidad. Belén Rodríguez, que ha estado los últimos días junto al entorno de su amiga, también ha sido otro de los rostros conocidos presentes.

Gustavo despide a María Teresa Campos / Gtres

Mientras Terelu Campos ha entrado por la puerta de atrás, su hermana, Carmen Borrego lo ha hecho por la principal. «Perdonad, pero no tengo ni voz», ha dicho a la prensa. «Lo de ayer nos desbordó. El amor, el cariño y el respeto. Muchas gracias», ha dicho, afectada por la pérdida de su madre.

Carmen Borrego da el último adiós a su madre / Gtres

Tras la celebración de este acto religioso, la familia pondrá rumbo a Málaga, donde llevarán las cenizas de María Teresa Campos. También se oficiará otro funeral en el que se darán cita los allegados que no han podido desplazarse hasta la capital.

La misa celebrada en Madrid

Después de una jornada marcada por la pena tras la pérdida de María Teresa Campos, llegadas las 21:00 horas, fue despedida en una misa funeral. Acto que duró, aproximadamente, unos 45 minutos y que fue oficiada por el padre Ángel. Tuvo lugar en el interior del edificio donde descansaban los restos mortales de la comunicadora.



Kike Calleja, que estuvo presente, ha comentado esta misma mañana en El programa del verano que «era imposible no llorar». El reportero ha querido transmitir el enorme orgullo que sienten tanto Terelu como Carmen por la gran admiración y preocupación que han tenido las grandes personalidades de este país. Asimismo, Calleja ha desvelado que «dos de las coronas que se enviaron ayer, una era de Alejandro Sanz y otra de Pablo Alborán, siempre han estado pendientes de ella». «Imagino que Julio Iglesias se habrá puesto en contacto, no le he preguntado a Terelu ni a Carmen, pero cuando Teresa ha estado enferma y hospitalizada, él se ha puesto en contacto directamente con la propia Teresa, así que imagino que lo habrá hecho», ha continuado el comunicador. También ha recalcado que uno de los momentos más emotivos se produjo cuando las hermanas se fundieron en un «abrazo».