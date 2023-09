El emotivo mensaje de la hija de Edmundo Arrocet tras la muerte de María Teresa Campos

La muerte de María Teresa Campos ha conmocionado a todo un país. La periodista fallecía el pasado martes a causa de una insuficiencia respiratoria que finalmente no ha podido superar y numerosos rostros conocidos no han dudado en agradecer el cariño y el buen trato que siempre han recibido por su parte. De hecho, más allá de los profesionales que se han pronunciado para agradecer el gran legado que deja con su trayectoria, lo cierto es que personas que un día llegaron a formar parte de su familia (pero que terminaron separándose de ella), también han lanzado mensajes donde los halagos han sido los principales protagonistas.

Y es que, pese a la ruptura mediática que protagonizó junto a Edmundo Arrocet, el último hombre que mantuvo una relación sentimental con María Teresa, su familia ha manifestado que siguen teniéndola presente, y ahora más que nunca. Ha sido Estefanía Arrocet, la hija del humorista, quien ha escrito un texto en su perfil oficial de Instagram donde confiesa la tristeza que siente ante su pérdida. «Con el corazón pesado y el alma muy triste, hoy me despierto ante tal triste noticia y me acuerdo de ti, de tu cariño y de lo que pude compartir tan cercanamente contigo», comienza a expresar.

Continúa agradeciendo la actitud por la que siempre ha optado públicamente María Teresa y por la que ha abierto el camino para que las demás «puedan ser y brillar más fácilmente». De acuerdo con sus palabras, durante la relación que mantuvo su padre con la recién fallecida, ambas crearon un vínculo muy estrecho que motivó a la joven a considerarla como una madre. De hecho, compara el dolor que siente ahora con el mismo que sufrió en su día cuando falleció su progenitora.

«Guardaré con orgullo dentro de mi tus consejos (que ya he empezado a aplicar) con dulzura la memoria de tu mano sobre la mía, acompañada de tu sinceridad y vulnerabilidad, que por delante, y sin filtro, se mostraban siempre», confesaba, añadiendo y mandando un fuerte abrazo a toda la familia Campos. Un gesto que deja aparcado todas las polémicas que en su día enfrentaron a ambas familias tras conocerse el fin de la historia de amor de Edmundo Arrocet y María Teresa Campos.

Edmundo Arrocet, también ha hablado

Edmundo Arrocet se encontraba en América cuando se ha enterado de la noticia del fallecimiento de su expareja. Una noticia que asegura que ha dejado muy triste tanto a él como a su familia. «Es una pérdida para todos nosotros, la familia y la gente que la quería. Estamos muy tristes. Estoy en América y no me lo imaginé nunca. Estoy en el campo y aquí no hay conexión con la televisión», confesaba notablemente afectado al programa de Espejo Público.

María Teresa Campos y Edmundo Arrocet en Málaga / Gtres

Pese a que Terelu y Carmen siempre han manifestado su contrariedad hacia la actitud que tuvo el chileno con su madre cuando decidieron romper con su relación, Edmundo ha asegurado que se pondrá en contacto con ellas aunque sigue considerando que no se portaron bien con él.