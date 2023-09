En los últimos meses, María Teresa Campos había empeorado considerablemente su estado de salud. Finalmente, el pasado domingo, 3 de septiembre, la veterana presentadora era ingresada en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid a consecuencia de una insuficiencia respiratoria aguda, tal y como informó el centro en un comunicado con el consentimiento de su familia. Sin embargo, conforme fueron pasando las horas su cuadro clínico empeoró. Tras de varios días bajo atención médica, la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego ha fallecido a los 82 años de edad. Después de toda una vida dedicada a la televisión son varios los lazos que ha ido creando con compañeros de profesión y con numerosos rostros conocidos, esos que nada más enterarse de la triste noticia han querido rendirla su particular homenaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

Jorge Javier Vázquez ha compartido a primera hora de la mañana un post en el que dedica unas emotivas palabras a la comunicadora. «Querida Teresa. Cuando era un adolescente te veía desde el comedor de mi piso de San Roque y fuiste compañía y apoyo en esos años complicados en los que un adolescente se está descubriendo. Mujer comprometida y profesional indiscutible», ha comenzado diciendo el escrito. «Nuestras peleas han sido tan épicas como nuestras reconciliaciones. Desde hace años forma parte de la Historia de la Televisión de nuestro país con mayúsculas pero, por encima todo – y más importante- eres parte de nuestra memoria. Descansa. Te quiero», ha finalizado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anne Igartiburu Oficial (@anneigartiburu)

Anne Igartiburu también ha publicado en su perfil de Instagram una imagen junto a María Teresa, que ha ido acompañada de una canción que tiene como título Toda una vida de María Dolores Pradera. «Sé que te gustaba esta música y lo bien que la cantabas y sentías», ha indicado la periodista. «Te has ido y seguimos sintiendo tus ganas de vivir y contar la vida. Gracias por cuidarnos y mostrarnos el camino , especialmente a las mujeres, en este mundo de la Comunicación. Por tu voz y por tus palabras, por tu mirada llena de luz y por tu carácter. No se entiende la tele ni la radio sin ti. Pionera y maestra. Descanse en Paz María Teresa Campos», ha finalizado.

Se suma a esta lista de VIP que han querido dedicar una publicación a Teresa Campos, Bibiana Fernández, que ha expresado lo apenada que está por la pérdida. «Que noticia más triste, no por esperada lo es menos, yo la escuchaba en radio juventud de Málaga, después antes de aterrizar en Madrid yo cantaba mal, pero cantaba y tuve el honor de que ella me presentara en el parque de atracciones Tívoli», ha expresado. «Después ha sido referente en televisión libre, feminista, espontánea maestra reina, es un día muy triste para todas las que la seguimos, admiramos, os mando un beso a la familia, a sus hijas en especial. Vuela #teresacampos todos te vamos a extrañar», ha sentenciado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman)

Toñi Moreno ha destacado lo mucho que quiere a la comunicadora. «Jefa, lo que te quiero te lo he dicho tantas veces… y lo que te voy a echar de menos solo lo sé yo. Has tenido las mejores hijas que pudiste soñar @carmenborregocampos @terelubcampos, y la vida que peleaste. Desde donde estés, sé que seguirías riñéndome como siempre. Te quiero jefa», ha indicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73)

Isabel Gemio ha dedicado unas palabras cargadas de cariño a su compañera de medio. «Ha muerto Teresa Campos. Cuesta escribirlo. Pero así es la vida.

Historia de la televisión, pionera en las tertulias políticas de las mañanas, directora de informativos en años en los que las mujeres dirigían poco, o nada. Tuvo carácter y coraje para pelear su sitio. Y lo conquistó. En aquella época el share mandaba más que los despachos», ha dicho en un primer momento, deshaciéndose así en halagos hacia la que fuera pionera en ser la ‘reina de las mañanas’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Gemio Cardoso (@isabelgemio_oficial)

Antes de terminar el escrito ha recalcado que tuvieron una conversación pendiente, pero que no ha podido ser debido a este desenlace: «Nos respetábamos y nos teníamos afecto. Éramos dos buenas compañeras. Nos apoyábamos. Con eso me quedo. Nos faltó una conversación. Pero ya no será posible. Así es la vida, y la muerte, que tantas veces nos deja sin oportunidad de enmienda. Descansa en paz, Teresa».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KARINA (@karina_artista_oficial)

Karina he publicado una imagen que corresponde a una entrevista que le realizó María Teresa Campos en el pasado. «Mi querida María Teresa Campos, que pérdida tan grande, que vacío inmenso dejas en el mundo de la televisión. Has visto crecer a mis hijas, entrevistaste a mi madre y hemos compartido contigo mi familia y yo, un sin fin de programas divertidos y siempre bajo el respeto que da la profesionalidad que tú tenias. Por todo ello siento muchísimo tener que decirte adiós. Descansa en Paz querida María Teresa. A toda su familia, mi más sentido pésame», ha dicho la cantante.

Del mundo de la interpretación destaca Antonio Banderas. «Nos deja para siempre una gran periodista, una gran comunicadora. Mis condolencias a toda su familia y amigos. D.E.P. María Teresa Campos», ha escrito en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Antonio Banderas (@antoniobanderas)

Programas como La Resistencia han querido agradecer que la figura de María Teresa Campos haya podido formar parte de la historia del formato presentado por David Broncano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Resistencia por M+ (@laresistenciacero)

«Amiga… Gracias por recibirme tantas veces con esa sonrisa eterna que abrazaba tan fuerte. Te admiro y te quiero», ha expresado por su parte Mónica Naranjo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mónica Naranjo (@monicanaranjo)

Pedro Sánchez también se ha pronunciado públicamente a través de su cuenta de Twitter, destacando el relevante papel que ejerció María Teresa Campos en el mundo de la comunicación.

Nos deja María Teresa Campos, una de las más grandes comunicadoras de nuestro país. Toda una vida dedicada a la televisión y a la radio. Pionera. Fue la ‘reina de las mañanas’, voz y compañía habitual en nuestras casas. Mi cariño a su familia y amigos.https://t.co/TI3z3HKVCD — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 5, 2023

«Nos deja María Teresa Campos, una de las más grandes comunicadoras de nuestro país. Toda una vida dedicada a la televisión y a la radio. Pionera. Fue la ‘reina de las mañanas’, voz y compañía habitual en nuestras casas. Mi cariño a su familia y amigos», ha escrito el político.