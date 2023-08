Antonio Banderas anuncia un proyecto profesional que le unirá todavía más a su hija Stella

La última aparición pública de Antonio Banderas ha generado titulares muy suculentos. El actor ha sido el protagonista de la gala Starlite de Marbella, que ha celebrado su edición número 14. Cada invitado ha pagado 1.000 euros por asistir al evento y todo lo recaudado va destinado a fines benéficos. Entre los muchos asistentes se encontraban Victoria Federica, Paula Echevarría y María Casado. Sin embargo, el que más ha llamado la atención ha sido el exmarido de Melanie Griffith. Llevan separados desde 2015, pero disfrutan de una buena relación.

Fruto del amor de Melanie Griffith y Antonio Banderas nació Stella, una joven que ha heredado el talento de sus padres. El actor ha desvelado en la gala Starlite que la joven tiene un nuevo proyecto profesional y él está intentando formar parte del mismo. El vínculo entre padre e hija es incuestionable, siempre han estado muy unidos y el reto que tienen en mente no hará más que reforzar la relación.

La hija de Antonio Bandera / GTRESs

Banderas ha explicado en qué momento profesional se encuentra Stella y ha desvelado que tienen planes juntos. «Mi hija está dirigiendo cortos y si me deja le produciré el siguiente». No es la primera vez que el artista hace algo parecido. A lo largo de su dilatada carrera ha tenido tiempo de hacer de todo. En una ocasión desveló que le gustaba expresar el arte en todos los sentidos, por eso no se limitaba únicamente a interpretar personajes. Esta etapa está marcada por algo: «Estoy empleando todo en el Teatro Soho, que es la ilusión de mi vida».

El último posado de Antonio Banderas con su novia

Antonio Banderas está pasando el verano en Londres por motivos laborales. Este año no puede disfrutar de su querida Málaga como a él le gustaría, pero ha hecho un hueco en su agenda para asistir al evento solidario del momento. No ha aparecido solo, lo ha hecho en compañía de su novia Nicole Kimpel. Han posado juntos delante de los medios y el actor ha desvelado en qué momento se encuentra.

Antonio Banderas y su novia / GTRES

El exmarido de Melanie Griffith está trabajando con la actriz Olivia Coleman. Juntos protagonizarán Paddington 3 y están en plenas grabaciones, de ahí que Banderas se encuentre fuera de España. Ha explicado cómo está siendo el proceso, reconoce que no es tan sencillo como parece, pero sabe que el resultado merecerá la pena. «Es un rodaje que está siendo serio y duro».

La hija de Banderas, cada vez más cerca de su padre

Antonio Banderas ya ha explicado que solamente acepta las propuestas que realmente merecen la pena porque hace tiempo dejó de «trabajar por dinero». No ha dado de lado a la interpretación, pero ahora tiene otras inquietudes y por eso quiere ser el productor de su hija Stella. La joven, que está triunfando dirigiendo cortos, tiene una buena oportunidad para dar a conocer su trabajo.

Bandera también es empresario. Tiene un teatro en Málaga y produce espectáculos de primera categoría, así que Stella haría muy bien si le dejase producir sus cortos. «Son shows que podrías ver en Londres o en Nueva York», explica Antonio cuando habla del Teatro Soho. También ha prometido que, a pesar de todos sus compromisos, estaba encantado de participar en la gala Starlite. «Estoy cansado, pero muy contento de participar».