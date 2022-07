Considerado como uno de los hombres más cotizados del panorama social, Antonio Banderas es dueño de una intachable trayectoria profesional que, sumada a las intrahistorias de su vida personal, le han hecho convertirse en uno de los rostros más conocidos a nivel internacional.

Aunque siempre ha tratado de mantener sus relaciones amorosas alejadas del foco mediático, lo cierto es que la prensa conoce a la perfección quién han sido las mujeres que han pasado por su vida dejando en el afamado actor una huella imborrable.

La primera mujer que logró conquistar el afable corazón del malagueño no fue otra que su propia madre, Ana Banderas, la gran compañera de vida del intérprete de Dolor y Gloria que ha dedicado gran parte de su vida, además de a la enseñanza trabajando como profesora de secundaria, a acompañar a su hijo a las grandes galas a las que era invitado. Falleció en 2017 dejando un enorme vacío en el cineasta español.

Aunque lo más probable es que durante su adolescencia tuviese más de una novia, ya que su innegable atractivo dejaba atónitas a muchas jóvenes de la época, una vez que empezó a saborear las mieles de la fama, Antonio conoció a la que pronto se convirtió en su primera mujer, Ana Leza. Tras seis meses de intenso noviazgo, la pareja decidió pasar por el altar en 1987 y acompañados de dos testigos de renombre, Pedro Almodóvar y Carmen Maura.

Juntos recorrieron Hollywood, e incluso la hija de la actriz Concha Leza, quien estuvo trabajando un tiempo en la compañía de Nuria Espert, llegó incluso a ejercer de traductora cuando el productor aún no tenía los suficientes conocimientos como para poder defenderse en inglés. Ocho años después de aquella inolvidable boda, los intérpretes decidieron poner fin a su historia de amor adentrándose en un conflicto de intereses en el que el malagueño terminó obrando a favor de su primera esposa.

El mismo año de la separación, Melanie Griffith se cruzó en el camino de Banderas sin pensar que esta iba a convertirse en el gran amor de su vida. Se conocieron durante la grabación de la película Too Much, y al poco tiempo decidieron oficializar su noviazgo con una boda de ensueño que tuvo lugar en Londres en mayo de 1996 y que no dejó indiferente a nadie.

Tan solo cuatro meses después dieron la bienvenida a la primera y única hija del actor, Stella del Carmen, quien enseguida se convirtió en la prioridad del célebre artista. Vivieron en familia hasta el año 2014, cuando, por causas internas de la pareja, decidieron emprender caminos separados. No obstante, actualmente mantienen una estrecha amistad por el bien de su hija, quien presume de padres cada vez que tiene ocasión.

Al cabo de unos meses, Antonio Banderas comprendió el significado de la palabra flechazo cuando conoció a Nicole Kimple, su actual pareja, en el Festival de Cannes, con quien empezó un consolidado noviazgo mientras atendía a las negociaciones del divorcio con Melanie Griffith, que todavía siguen tratando de mantener a flote, y con éxito.

Aunque estas han sido las tres únicas parejas oficiales del actor, lo cierto es que en su día también llegó a ser relacionado con Angelina Jolie y con Sharon Stone. Los rumores de romance con la primera afloraron cuando ambos filmaban Original Sin, etapa en la que el empresario español todavía estaba casado con Griffith. Sin embargo, con la segunda, las alarmas saltaron a raíz de ser vistos juntos en Cannes, aunque si bien es cierto que por aquel entonces mantenían una estrecha amistad que se remontaba varios años atrás.