El gran sueño profesional de Antonio Banderas que le une a Melanie Griffith

Antonio Banderas cambia Andalucía por Madrid. El actor se ha trasladado hasta la capital, donde ha estrenado su último trabajo, Company. El intérprete no ha dudado en atender a los medios en la noche de presentación de esta obra, que significa mucho para él ya que, además supone la reapertura del Teatro Albéniz.

Banderas siempre ha sido un gran defensor de la cultura y así lo ha recalcado a las cámaras de Gtres, a las que ha atendido brevemente en la noche del estreno: «para mí venir con mi propia compañía a Madrid significa muchísimo», ha dicho el intérprete, que ha reconocido que, en un principio, no entraba en sus planes salir de Málaga. No obstante, la rehabilitación de un símbolo cultural de la ciudad como es el Teatro Albéniz merecía la ocasión.

Tan atento y amable como siempre, el malagueño ha comentado algunos detalles de esta obra, en la que se pone en la piel de un personaje que, según ha reconocido, no tiene nada que ver con su propia personalidad: «es un show muy hermoso con reflexiones muy interesantes, con humor también, pero con las espesuras de meterse también en los recovecos del alma», ha dicho el intérprete, que asegura que tiene muchas ganas de subirse a las tablas, aunque, a pesar de la dilatada carrera que tiene a sus espaldas, aún se pone algo nervioso. «Luego se me pasa».

En esta ocasión, Antonio Banderas da vida a ‘Bobby’, un soltero de oro con cierta aversión al compromiso. Un personaje que, tal como él mismo ha contado, no se parece nada a él mismo. «Este personaje no tiene nada que ver conmigo. He pasado mucho más tiempo de mi vida casado que no casado. Obviamente yo no tengo el problema que tiene Bobby, que piensa que en el compromiso se pierde mucho más de lo que se gana. Yo pienso de otra manera”, ha dicho el actor, que se siente muy afortunado por la vida que ha tenido. La vida que he tenido ha sido muy hermosa, tengo la impresión, la corazonada o el deseo de que lo mejor está por llegar», ha asegurado.

Sobre cómo afronta su pareja, Nicole Kimpel, lo exigente que es el trabajo en el teatro, Banderas reconoce que no muy bien: «lo lleva mal porque yo tengo que callarme cuando salgo de aquí. Mi vida, durante los próximos meses se concentra en que tengo que darlo todo en el escenario, pero este es el trabajo de los profesionales».

Cuando los periodistas le han preguntado si le gustaría compartir escenario con su hija Stella del Carmen, el actor ha dicho que ella no está delante de las cámaras, pero ha apostillado que con la que sí que le gustaría es con la hija de su ex mujer, Melanie Griffith: «quizás con Dakota». Lo que sí que ha comentado es que trabajar con su hija es ‘fabuloso’.