Después de un año de lo más complicado, con preocupación máxima por su salud, María Teresa Campos ha fallecido dejando un legado televisivo digno de admirar. Sus inicios en el mundo de la comunicación comenzaron en Málaga de la mano de la radio, aunque no tardó en convertirse en uno de los rostros más queridos de la televisión. Sus programas alcanzaron picos de audiencia nunca antes vistos y la presentadora se ganó el cariño de todo el público que hoy llora su pérdida. Y es que, aunque fue una de las comunicadoras más aclamadas de la geografía nacional, su último año de vida optó por alejarse por completo del foco mediático y disfrutar de la discreción, de la familia y del anonimato, dejando su nombre para siempre grabado en la historia de la televisión.

Carmen Borrego, Terelu Campos y María Teresa Campos posando / Gtres

Se esperaba que antes de fallecer sus seres queridos le dedicaran un homenaje en vida por su trayectoria profesional; homenaje que podría servir para reaparecer por última vez en la pequeña pantalla que tan feliz le hizo. Pero no ha podido ser. No obstante, gracias a la hemeroteca, hemos podido recuperar las últimas veces que María Teresa pisó los platós de televisión, sin saber que se estaba despidiendo de su profesión.

Junto a Bertín Osborne

Con 80 años, una salud complicada y negándose a abandonar los medios de comunicación, la madre de Terelu y Carmen Borrego era protagonista en sus últimas veces del programa Mi casa es la tuya. En él, las Campos se volvían a reunir para hablar de su familia y cómo habían llegado juntas a la misma profesión unidas. Y, hablando del ámbito laboral, la veterana presentadora aprovechó para analizar su presente y denunciar su situación laboral: «Soy mayor, pero eso no quiere decir que sea tonta. Eso no quiere decir que, de la noche a la mañana cumplas un numerito, que madre mía el numerito que todo el mundo se ha enterado, no valgas para nada». Un tema que tan solo una semana antes volvió a sacar a la luz junto a Anne Igartiburu.

María Teresa Campos en ‘Mi casa es la tuya’ / Telecinco

Una desesperada petición que no se cumplió

En marzo de 2022, la matriarca del clan Campos reaparecía en la televisión de la mano de 10 momentos de mi vida para repasar su trayectoria profesional en los medios de comunicación. En ese momento, visiblemente afectada, con la mirada triste y las lágrimas en los ojos, María Teresa hizo una inesperada petición a Anne Igartiburu que no tardó en copar los titulares de la prensa nacional: «Necesito trabajar, aunque sea un poquito llena mi vida y no estoy en mi casa sentada. No me quiero poner a llorar, me está haciendo mucho daño. No soy más ni menos que nadie, soy una persona que he trabajado mucho. Yo sé que soy mayor, pero no sé por qué no hay un sitio en ninguna televisión de este país para mí». Pero no volvió a ponerse al frente de un programa y su estado de salud la mantuvo hasta el último día alejada de la primera línea mediática.

María Teresa Campos en ’10 momentos’ / Telemadrid

Su último trabajo

La veterana presentadora hizo varias apariciones en la pequeña pantalla desde su retirada de la profesión, pero todas ellas como invitada. Su último trabajo fue Las Campos Móvil, un espacio de Telecinco en el que realizaba entrevistas en un camión que recorría las calles de la capital. Pero solo tuvo una emisión en la que entrevistó a Isabel Díaz Ayuso. En marzo de 2021, la presidenta de la Comunidad de Madrid tuvo el placer de ser la última entrevistada por la periodista en un programa que prometía y que se canceló tras la primera entrega. «María Teresa Campos vuelve con esta declaración de intenciones a la televisión, para conversar con personalidades de todos los ámbitos, artístico, político, cultural, social, sanitario, a la vista de los viandantes que coincidan con su trayecto en el camión-plató por las calles», anunció la cadena de Fuencarral. Nada más lejos de la realidad.

María Teresa Campos e Isabel Díaz Ayuso en ‘Las Campos móvil’ / Telecinco

Tumbos con final

Estas fueron las últimas veces que María Teresa Campos formó parte de los programas de televisión. Pero antes de que su desaparición de las cámaras fuera en aumento, la veterana presentadora hizo pequeños ‘tumbos’ en el mundo de la comunicación que no llegaron a buen puerto. Tuvo su propio canal de Youtube, Enredados en la red, donde entrevistó a diferentes rostros conocidos; visitó La Resistencia de David Broncano, donde se mostró como pez en el agua; y también fue la primera invitada de Aquellos maravillosos años, años que ya nunca más volverán.