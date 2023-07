En los últimos meses, María Teresa Campos ha acaparado todas las miradas de la actualidad informativa por su preocupante estado de salud. Pese a que sus hijas, Terelu y Carmen, han comentado en determinadas ocasiones frente a las cámaras la delicada situación por la que atraviesa su madre, lo cierto es que prefieren no entrar en mayor detalle. Por el momento, siguiendo las palabras de las dos hermanas, lo único que se sabe al respecto es que la mítica presentadora estaría sufriendo un «importante deterioro cognitivo» con motivo de la enfermedad neurológica que padece.

En todo momento está bajo el cuidado de profesionales de renombre, además de estar arropada constantemente por toda su familia. No obstante, la preocupación entre su círculo más cercano no cesa. De hecho, este mismo miércoles Carmen Borrego reconocía en la revista Lecturas que le daba mucha pena ver a su madre en esas condiciones. Precisamente la rapidez con la que estaría avanzando la enfermedad de la periodista ha sido el motivo que ha llevado a sus hijas a realizar un nuevo proyecto televisivo con su madre como protagonista.

«Se está preparando un homenaje en vida a María Teresa Campos», anunciaba Patricia Cerezo la pasada tarde en el programa Así es la vida. Según la información que maneja la colaboradora del espacio presentado por Sandra Barneda, sus dos hijas estarían empezando a ponerse en contacto con diferentes productoras para poder llevar a cabo este especial proyecto que, como se ha confirmado, será televisado, aunque se desconoce por ahora que cadena será la encargada de emitirlo.

Tras salir a la luz estas informaciones, Sandra Barneda no dudaba en lanzar un especial mensaje haciendo referencia a la profesionalidad que siempre ha mostrado la periodista ante las cámaras, asegurando que, sin duda, su función como comunicadora ha marcado un antes y un después: «Ha sido lo más grande, referente de hombres y mujeres en el mundo del periodismo. A los que la hemos conocido, siempre ha tenido un momento para ti, siempre te ha saludado y siempre que has estado invitado por ella en cualquier plató, ha sido generosa. Y no todo el mundo lo es», decía.

La noticia de este homenaje llega al mismo tiempo que las palabras de Carmen Borrego en la revista Lecturas de esta semana, donde manifestaba que su madre tenía que tener «un gran reconocimiento en forma de homenaje». Por otro lado, aseguraba que trabajaría en ello hasta conseguirlo, pese a la difícil situación que está viviendo en otros ámbitos de su vida. Y es que más allá de la preocupación por el estado de salud de su madre, Carmen acaba de despedir al programa donde trabajaba desde hacía años (Sálvame) el cuál terminó el pasado 23 de junio. Además, su relación con su hijo y su nuera no atraviesa el mejor de sus momento, estando en un proceso de ‘stand by’ entre ellos.