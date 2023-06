Sandra Barneda o cómo llevar traje en verano sin morir en el intento

Sandra Barneda está a punto de iniciar una nueva etapa profesional en su vida. Después de haber ejercido como maestra de ceremonias de exitosos formatos como La Isla de las Tentaciones, la presentadora ha dado un paso más allá y será la encargada de tomar el testigo de Jorge Javier Vázquez en las tardes de Telecinco de la mano de Así es la vida, un programa que promete llenar el vacío que ha dejado Sálvame en la parrilla televisiva desde el pasado viernes, 23 de junio.

Sandra Barneda en la presentación de ‘Así es la vida’. / Gtres

Como no podía ser de otra manera, la ex pareja de Nagore Robles acoge esta nueva etapa con la mayor de las ilusiones y haciendo gala de su buen gusto estilístico. Tanto es así, que durante la presentación del espacio televisivo en cuestión llamaba la atención el atuendo escogido por la periodista, basado en una de las tendencias de la temporada. Y es que, aunque los trajes son una apuesta infalible, cuando comienzan a subir las temperaturas se convierten en algo bastante inviable, motivo por el que Sandra ha apostado por dar un giro de 180 grados a esta alternativa y decantarse por un traje con estampado de rayas verticales formado por un chaleco sastre y un pantalón recto, al que también puede añadirse una americana a tono si se prefiere. Una muy buena opción sobre todo teniendo en cuenta la llegada del calor y de la temporada estival, la cual ha permitido que la comunicadora pose con su mejor sonrisa mientras explica todo lo que está por venir dentro de la cadena de Fuencarral.

Sandra Barneda en la presentación de ‘Así es la vida’. / Gtres

El modelo mencionado se trata de una creación de la firma murciana Laura Bernal, en la que cada vez confían más rostros conocidos para sus apariciones públicas. Y aunque todas las piezas del look completo no están al alcance de cualquier bolsillo, pueden sacarte de un apuro de cara a un evento importante, contando en su totalidad con un precio de venta al público de 612,50 euros que demuestra que son prendas que cuentan con la máxima calidad.

Traje con pantalón, chaleco y blazer con rayas verticales anaranjadas. / Laura Bernal

No obstante, si este conjunto te encanta pero no estás dispuesto a gastar una gran cantidad de dinero en él, algunas de las marcas que engloban Inditex cuentan con alternativas bastante similares a precios más asequibles. Una muy buena idea sobre todo en estas fechas, que las rebajas de verano acaban de comenzar y son el momento perfecto para llevar a cabo una remodelación de armario sin que el bolsillo sufra las consecuencias. Pull & Bear, Zara, Bershka o Stradivarius cuentan también con chalecos y pantalones a juego a precios reducidos, habiéndose convertido estos conjuntos en un must have de su catálogo estival temporada tras temporada por la gran acogida que han tenido entre sus clientes, los cuales buscan elegancia y comodidad sin tener que renunciar a los clásicos con ciertos toques masculinos.