El nuevo reto de Nagore Robles con el que se desvincula de la televisión

No hay duda de que Gran Hermano 11 fue un soplo de aire fresco en la vida de Nagore Robles. Pese a que la de Basauri salió expulsada del reality con un porcentaje histórico, su carrera televisiva comenzó a crecer considerablemente, convirtiéndose en uno de los rostros del panorama nacional más queridos por la audiencia. Es por ello que la cúpula de Telecinco cada vez confía más en ella y en sus dotes comunicativas, razón por la que sus colaboraciones con distintas empresas también han ido in crescendo.

En esta última ocasión, la que fuera asesora del amor en Mujeres y Hombres y Viceversa ha dado un paso al frente con un nuevo proyecto que nada tiene que ver con la televisión. Este no es otro que el de correr una maratón, nada más y nada menos que en Berlín, de la mano de OK Mobility: “Ahora mismo os confieso que estoy nerviosa escribiendo esto. Quiero compartir algo muy importante con vosotros. Veréis, tengo muchos sueños por cumplir, y este del que os voy a hablar, es uno de ellos. No soy buena guardando secretos y menos aún con vosotros. Llevo mucho tiempo queriendo anunciaros este reto profesional, físico y sobre todo personal al que me voy a enfrentar: correr una maratón, mis primeros 42 kilómetros y además, en Berlín”, comenzaba desvelando, creando la máxima expectación entre su más de un millón de seguidores en Instagram: “Sabéis que el año pasado me lesioné la rodilla y, gracias a un equipo de buenos profesionales, mi constancia y mi lucha, hemos logrado que esa dolencia no impida que hoy, os pueda contar este reto al que me enfrento. Sé que será muy difícil y que el miedo a lesionarme o a no cumplir con las expectativas, pueden llegar a jugarme una mala pasada”, continuaba, visiblemente preocupada por las complicaciones físicas que pueda suponer un esfuerzo de este calibre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de nagore_robles (@nagore_robles)

No obstante, y pese a que haya muchas dificultades que puedan darse, la que fuera pareja de Sandra Barneda cuenta con el apoyo de sus fans más fieles para sacar fuerza de los momentos de mayor bajón: “Hay un pensamiento que me ayuda en cada entrenamiento, y es pensar que corréis a mi lado, que ese día estaréis mandándome buena energía, y animándome como si me esperarais en la meta con los brazos abiertos”, sentenciaba, poniendo la mirada ya en ese 25 de septiembre y en que en cuatro semanas tendrá que volar hacia la capital alemana para cumplir un sueño.

De esta manera, Nagore dejará temporalmente las redes sociales, las cuales se han convertido en una de sus principales fuentes de ingresos, aunque será por una buena causa. Es probable que, mientras se desarrolle la carrera y en los momentos posteriores, la colaboradora deje a un lado el universo 2.0 para centrarse en una nueva faceta deportista que espera que sea todo un éxito y el comienzo de una vida fitness como la que ya intenta seguir a diario.