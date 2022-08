Sandra Barneda y Eva Longoria unen sus fuerzas en un sorprendente proyecto

Sandra Barneda no entiende de parones veraniegos y ya está manos a la obra de cara a lo que será su nuevo proyecto. Se trata de una miniserie de televisión de seis episodios basada en la novela La tierra de las mujeres que ella mismo publicó y que narra el viaje al pasado de una saga de mujeres que buscan descubrir sus orígenes. Una producción importante que se podrá ver en Apple TV + y que cuenta con un reparto de lujo encabezado por Eva Longoria y Carmen Maura.

Ha sido la propia Barneda quien ha confirmado las informaciones al subir varios stories a su cuenta de Instagram anunciando este nuevo reto. Esta adaptación televisiva de uno de sus libros más famosos estará escrita y dirigida por Ramón Campos y Gemma R. Neira, creadores de Velvet, y contará con la propia Longoria como productora.

La historia girará en torno a la figura de Gala Malborough, quien viaja con sus dos hijas, Kate y Adele desde Nueva York hasta un pequeño pueblo de Empordà. Allí buscará cobrar la herencia de su marido para regresar cuanto antes a la ciudad de los rascacielos, sin saber que vivirá una serie de cosas que supondrán un punto de inflexión en su vida, que reabrirá heridas del pasado. Junto a ella viajan su madre Julia (Maura) y su hija en edad universitaria, que tendrán un papel protagonista.

Eva Longoria ha aceptado la propuesta para convertirse en Gala, la absoluta protagonista de un proyecto que encabeza ella misma. En la coproducción está Bambu, quien ya ha hecho otras ficciones para Apple TV+ como Now and Then, con Maribel Verdú y Eduardo Noriega con Rosie Perez (Aves de presa) o Marina de Tavira (Roma).

El proceso ya ha comenzado y en los próximos meses verá la luz algo que no es difícil imaginar que a Sandra Barneda le llene de orgullo y de ilusión. Lo podrán ver los usuarios de Apple TV + tanto en inglés como en español. Por el momento, no se conocen más detalles.

Sandra Barneda y su año de cambio

La catalana está afrontando un 2022 de marcados contrastes. En el terreno profesional no para de sumar nuevos trabajos y a esta buena noticia se le une la llegada de dos nuevas temporadas de La Isla de las Tentaciones.

Por otro lado, el pasado mes de febrero tuvo lugar el gran cambio en su vida. No fue fácil decir adiós a Nagore Robles, la mujer con la que compartía su vida desde hacía años. Sandra Barneda hacía pública la ruptura con el siguiente mensaje: «El amor también significa aceptar los finales y dejar ir aunque sea una decisión difícil. Para evitar especulaciones y noticias difamatorias sobre nosotras, hemos decidido de mutuo acuerdo comunicar que desde hace unos meses no somos pareja. Tomamos caminos separados pero deseándonos siempre lo mejor la una a la otra. Por favor os pedimos respeto para ambas en este momento».